【重磅快評】新竹球場啟用 才發現林智堅沒穿褲子

政治上有句經常被引用的俗諺「潮水退了，就知道誰沒穿褲子」。昨天斥資12億元的新竹棒球場迎來重建後首戰，蔡總統也來到場內見證這項林智堅在新竹市長任內的最重要的政績之一；孰料球員使用後卻負評如潮，認為場地狀況跟舊的新竹球場差不多，並沒有太大改善。最真實的反應不僅打臉了竹市府，也戳破了林智堅城市治理大泡泡。

新竹棒球場重建歷時三年，由於球場地處市中心，施工期間難免影響周圍市民，加上整體工程屬高難度，完工後一直是林智堅引以為傲的重大政績，屢次在媒體上侃侃而談。

重大政績原形畢露早已有跡可循，在正式啟用前，未來將以新竹為主場的味全龍隊總教練葉君璋就點出，球場鐵水溝蓋在場內，恐讓球員受傷，外野牆面淺色，也會讓外野手不易掌握高飛球。

沒想到竹市府處理方式，是頭痛醫頭、腳痛醫腳，只解決了這兩項，未全盤檢視球場問題。沒被發現就，當沒這回事的結果，到了昨天開幕戰，蔡總統一邊觀戰，選手一邊搖頭嘆，投手丘黏土、紅土調配比例不太對；內野紅土太鬆軟，草皮又太硬；牛棚練投區連內部通道都沒有。味全龍新生代球星郭天信更直言，外野小石頭太多，守備撲球很可能受傷，有點害怕。

林智堅轉戰桃園後，屢被質疑新竹市畢竟是小規模城市，新竹經驗能否複製到超過200萬人口的桃園，有待檢驗。如今看來，連在新竹的重大工程都搞不定，這個問題的前提，可能都還高估了他。特別是桃園作為新興發展的都市，大量的公共工程待動土。這下林智堅大肆宣傳的「新竹經驗」，恐怕讓桃園人看得是膽戰心驚。

該現象也凸顯出目前新竹市「家裡沒大人」現況。原市長林智堅已落跑去桃園，副市長沈慧虹也請辭在拚選舉，群龍無首的竹市府，根本無力面對被誇大宣傳的不實政績善後。

林智堅新竹球場急就章，讓人想到2014年的台中歌劇院，當年台中市長胡志強為了趕在選前剪綵開幕，即發生開幕就漏水的尷尬情況，主打政績牌卻反被質疑品質不佳。胡志強最後以敗選收場，目前選戰尚在拉鋸階段的林智堅，應引以為戒。