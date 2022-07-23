屏東女兒蔡英文赴同鄉會 「高屏女兒」柯志恩無法出席

高雄市屏東縣同鄉會今天在高雄漢神巨蛋舉辦會員大會暨理事長交接儀式，藍綠民代雲集、場面盛大。「屏東女兒」蔡英文總統由高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安陪同出席，會場維安森嚴，另外自詡「高屏女兒」的國民黨高雄市長參選人柯志恩也受邀，但仍在染疫後自主健康管理期而未出席活動，今晚要靠羅智強到高雄隔空助陣加油。

疑受日本前首相安倍晉三遇刺影響，這兩天蔡英文在高雄、屏東的維安等級升高。今天中午，屏東同鄉會活動未開放受訪，賓客必須依據邀請函入場及張貼活動貼紙，維安人員依據貼紙才讓賓客接受安檢，另比照登機安檢設置安全檢測門。

主辦單位邀約不分藍綠，民進黨立委陳亭妃、許智傑、趙天麟，以及議員黃文益、黃秋媖等人出席。國民黨部分，屏東縣長參選人、立委蘇清泉，以及議員參選人許采蓁等人陸續抵達致意，柯志恩日前在線上受訪談及此行程，但遺憾因為確診因素無法參加。

選舉日近，今天同鄉會活動「選戰味十足」，趙天麟介紹黨內參選新人給在場人士認識。柯志恩雖然未參加活動，但也有同鄉會成員上台致詞時替她拉票，盼屏東旅高鄉親支持教育學博士柯志恩參選高雄市長。