影／台南市長選戰謝龍介打社福議題 黃偉哲批亂開支票
台南市長選戰開打，國民黨參選人謝龍介陸續推出老人健保費全免、國中、小學生營養午餐免費等社會福利相關政見；尋求連任的民進黨台南市長黃偉哲上午對此表示，「看人要看長久、不是看一時」，他質疑「有候選人平常沒關心社會福利，選舉到了就胡亂開政見，這樣對民眾是不負責任、民眾也不會真的有好處」。
黃偉哲今天參加台南玉井芒果節系列活動，被問到謝龍介近來不斷推出社福政見時，雖未點名謝龍介，但意有所指表示，他尊重每個候選人的說法與意見，但候選人也應該提出提出具體可行、政府財務可以支應的政見。
謝龍介表示，台南是6都唯一未實施老人健保免費城市，他推出相關政見當然契合民眾，續推國中、小營養午餐免費是「不只顧長輩，也要顧孩子」，並非「大撒幣」，而是要「老有所終、幼有所養」。
市政回應指出，台南教育經費有限，應優先用在弱勢照顧與提高學習品質，每年編列學校弱勢族群午餐補助費、聘用廚工、營養師與設備更新等費用達3.7億元。2019年起推動營養午餐中央廚房化，小校學童也可吃到更物超所值的午餐菜色。
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