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陳時中為萬華破口道歉 柯文哲譏：選舉到了該裝也要裝

被指第四參選人 柯文哲誇林鶴明「當年受到很好訓練」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午出席線形公園巡禮活動。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午出席線形公園巡禮活動。記者楊正海／攝影

民進黨副秘書林鶴明前天接受媒體專訪提到，談及過去幫現任台北市長柯文哲選舉時，「好的壞的」都跟柯文哲有關係，還笑稱柯文哲「很像台北市第四個參選人，恨不得自己出來選。對此，柯文哲上午受訪指出，林鶴明當年在他們這邊接受到很好的訓練，現在到民進黨那邊表現非常傑出。

柯文哲指出，他覺得林鶴明做為一個選戰幕僚，表現非常好，要給予肯定，所以表示林鶴明當年在他們這邊也是接受到很好的訓練，現在到民進黨那邊，能力沒有變，然後資源擴大10倍，表現就非常傑出。

媒體也問柯文哲，台大婦產科名醫施景中日前在臉書指後悔支持柯文哲，柯文哲說，施景中是一個很好的婦產科醫生，有機會應該找他溝通一下，說明一下。

柯文哲說，還有一點，如果當年錯的，怎麼知道現在是不是還是錯？他覺得這種東西也不必這樣，因為當時有當時的時空環境，是在那個時代的最佳選擇，或是比較上比較好的選擇，就這樣而已

至於變回原本的柯文哲？柯說，這樣不是很好嗎？這表示柯文哲從頭到尾都沒有變，「如果你們會有想法改變，那是你們變了啊。」

柯文哲 林鶴明 民進黨

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