日防衛白皮書提「不容許中國武統台灣」 外交部表肯定

日本今公布年度新版「防衛白皮書」，內容重申「台灣情勢穩定對日本安全保障與國際社會穩定至關重要」。外交部指出，日本防衛大臣岸信夫也在白皮書中，特別提及「不容許中國以武力統一台灣」，對此外交部表示肯定。

外交部發言人歐江安表示，今年日本防衛白皮書涉及台灣有關內容的篇幅倍增，深入分析台海軍力現況及台海局勢動向，顯示日本政府高度重視並密切關注台海安全情勢，也表達「台灣與日本共享自由、民主、人權及法治等基本價值觀，是日本的重要夥伴及珍貴友人」等立場。

歐江安指出，外交部一貫歡迎國際社會持續關注台海情勢及採取有助於維護區域和平穩定的正面舉措，也樂意與全球理念相近的國家深化彼此的實質友好合作關係。

歐江安表示，在威權主義向外擴張，挑戰國際秩序之際，外交部期待與包括日本在內的理念相近國家，持續攜手捍衛普世價值，共促台海安定及印太區域的自由開放與和平穩定。