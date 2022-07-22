快訊

林志穎駕特斯拉自撞車禍急送長庚救治 弟弟曝最新病況

林志穎駕特斯拉自撞車禍 經紀人、家屬17時30分記者會說明

中信金總經理吳一揆突申請退休 背後原因藏洋蔥

日防衛白皮書提「不容許中國武統台灣」 外交部表肯定

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
日本防衛大臣岸信夫。路透社
日本防衛大臣岸信夫。路透社

日本今公布年度新版「防衛白皮書」，內容重申「台灣情勢穩定對日本安全保障與國際社會穩定至關重要」。外交部指出，日本防衛大臣岸信夫也在白皮書中，特別提及「不容許中國以武力統一台灣」，對此外交部表示肯定。

外交部發言人歐江安表示，今年日本防衛白皮書涉及台灣有關內容的篇幅倍增，深入分析台海軍力現況及台海局勢動向，顯示日本政府高度重視並密切關注台海安全情勢，也表達「台灣與日本共享自由、民主、人權及法治等基本價值觀，是日本的重要夥伴及珍貴友人」等立場。

歐江安指出，外交部一貫歡迎國際社會持續關注台海情勢及採取有助於維護區域和平穩定的正面舉措，也樂意與全球理念相近的國家深化彼此的實質友好合作關係。

歐江安表示，在威權主義向外擴張，挑戰國際秩序之際，外交部期待與包括日本在內的理念相近國家，持續攜手捍衛普世價值，共促台海安定及印太區域的自由開放與和平穩定。

日本 外交部 台海

延伸閱讀

歐盟駐陸大使提和平統一 外交部：台灣主權屬台灣人民

王毅稱挑戰一中「台海狂風暴雨」 外交部嗆荒謬：嚴厲譴責

一張照片看出「賴清德與安倍家族友好」 岸信夫曾到台南參訪

曬出兄弟燦笑合照！岸信夫喪兄後首發聲：請好好安息

相關新聞

陸軍裝甲部隊義務役士兵意外枉死 疑因基層保修紀律渙散

裝甲564旅維修戰車時，發生義務役士兵枉死意外，退伍陸軍裝甲部隊軍官說，這起事件明顯的是戰車維修過程中，基層部隊的保修紀律渙散，但也別太苛責基層幹部，這是陸軍的結構問題，兵源不足，訓練不夠，缺料缺工，這些老問題都不是基層部隊能解決的，早已是沉痾難治。

貼出賴清德、孫曉雅合照 AIT：美台友好一拍即合

美國在台協會（AIT）昨天舉行美國246周年獨立紀念日慶祝酒會。AIT今天在臉書在官方粉絲專頁貼出AIT處長孫曉雅與副總...

台灣淪落到「用基隆港換電」 錯誤能源政策還要犧牲什麼？

天氣熱，最近又跳電頻傳，許多人熱到火氣都上來了，連國民黨高雄市長候選人柯志恩也是受災戶，遷戶籍到高雄市的第一天就碰到停電，北台灣也好不到那裡去，2025年核二廠除役，如果四接蓋不成，台電說，任何風吹草動都會導致北東地區大停電，當年民進黨硬咬台灣不缺電、台電藏私房電，為何如今淪落至此，蔡政府錯誤的能源轉型政策不用負責嗎？

把石斑魚問題塞給學童 你對陳吉仲還有期待嗎？

中國大陸拒收的石斑魚，現在不只靠國軍消化，連小學生都上陣。教育部宣布，從9月起到年底，全國中小學營養午餐要加菜，加的菜，就是日前被驗出有問題，而被大陸禁止進口的台灣石斑魚，每個月一次的石斑魚料理，要花掉納稅人繳的6億元稅金。

主委加碼向總統請託 蔡英文：中央能做得到一定會做

蔡英文總統今天南下高雄，在市長陳其邁陪同前往楠梓區右昌元帥府參拜，市議會無黨團結聯盟議員也一同出席；右昌元帥府主委、現任...

蔡英文組「政敵團隊」 不是展現氣度而是政治現實

美國知名通俗史學者、普立茲獎得主桃莉絲．古德溫（Doris Goodwin）的美國歷史圖書獎得獎著作《無敵》（Team of Rivals，政敵團隊），描寫帶領美國挺過南北戰爭的美國第16屆總統林肯（Abraham Lincoln）在國家最艱困的時候，如何將當時最有能力的人延攬進他的內閣，這當中多數是原本瞧不起他的政敵。 「政敵團隊」最近也被親綠媒體用來形容蔡英文的用人哲學，指的副總統賴清德及行政院長蘇貞昌都曾經是蔡英文的民進黨內前輩、政敵，但蔡英文卻不計前嫌，將他們納入執政團隊並授予重要權柄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。