快訊

林志穎駕特斯拉自撞車禍急送長庚救治 弟弟曝最新病況

林志穎駕特斯拉自撞車禍 經紀人、家屬17時30分記者會說明

中信金總經理吳一揆突申請退休 背後原因藏洋蔥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貼出賴清德、孫曉雅合照 AIT：美台友好一拍即合

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
美國在台協會（AIT）昨天舉行美國246周年獨立紀念日慶祝酒會。AIT今天在官方臉書粉絲專頁貼出AIT處長孫曉雅與副總統賴清德的合照。圖／取自AIT臉書
美國在台協會（AIT）昨天舉行美國246周年獨立紀念日慶祝酒會。AIT今天在官方臉書粉絲專頁貼出AIT處長孫曉雅與副總統賴清德的合照。圖／取自AIT臉書

美國在台協會AIT）昨天舉行美國246周年獨立紀念日慶祝酒會。AIT今天在官方臉書粉絲專頁貼出AIT處長孫曉雅與副總統賴清德的多張合照，並表示，期盼藉由美國獨立紀念日，世界各地的美國人趁此機會慶祝美國自由、民主與獨立的精神。

AIT指出，今年適逢美國第一座國家公園—黃石公園成立150周年，此次酒會的主題訂為美國國家公園，孫曉雅熱情地表示，如果有機會的話，她希望能把台灣的國家公園全部走透透。

AIT在孫曉雅與賴清德的合照中，也寫下圖說表示，「When it comes to the U.S.-Taiwan friendship, things just click（美台友好，一拍即合）」。

美國在台協會 AIT 國家公園 孫曉雅 賴清德

延伸閱讀

賴清德指蔡總統善意被忽略 國台辦：民進黨遞出毒荊棘

出席美國獨立紀念日晚會 賴清德為烏克蘭祈禱

賴清德讚美國是台最信賴盟友：愈困難時刻應愈緊密

賴清德2024選總統穩了？ 網友從「這一現象」嗅出端倪

相關新聞

陸軍裝甲部隊義務役士兵意外枉死 疑因基層保修紀律渙散

裝甲564旅維修戰車時，發生義務役士兵枉死意外，退伍陸軍裝甲部隊軍官說，這起事件明顯的是戰車維修過程中，基層部隊的保修紀律渙散，但也別太苛責基層幹部，這是陸軍的結構問題，兵源不足，訓練不夠，缺料缺工，這些老問題都不是基層部隊能解決的，早已是沉痾難治。

貼出賴清德、孫曉雅合照 AIT：美台友好一拍即合

美國在台協會（AIT）昨天舉行美國246周年獨立紀念日慶祝酒會。AIT今天在臉書在官方粉絲專頁貼出AIT處長孫曉雅與副總...

台灣淪落到「用基隆港換電」 錯誤能源政策還要犧牲什麼？

天氣熱，最近又跳電頻傳，許多人熱到火氣都上來了，連國民黨高雄市長候選人柯志恩也是受災戶，遷戶籍到高雄市的第一天就碰到停電，北台灣也好不到那裡去，2025年核二廠除役，如果四接蓋不成，台電說，任何風吹草動都會導致北東地區大停電，當年民進黨硬咬台灣不缺電、台電藏私房電，為何如今淪落至此，蔡政府錯誤的能源轉型政策不用負責嗎？

把石斑魚問題塞給學童 你對陳吉仲還有期待嗎？

中國大陸拒收的石斑魚，現在不只靠國軍消化，連小學生都上陣。教育部宣布，從9月起到年底，全國中小學營養午餐要加菜，加的菜，就是日前被驗出有問題，而被大陸禁止進口的台灣石斑魚，每個月一次的石斑魚料理，要花掉納稅人繳的6億元稅金。

主委加碼向總統請託 蔡英文：中央能做得到一定會做

蔡英文總統今天南下高雄，在市長陳其邁陪同前往楠梓區右昌元帥府參拜，市議會無黨團結聯盟議員也一同出席；右昌元帥府主委、現任...

蔡英文組「政敵團隊」 不是展現氣度而是政治現實

美國知名通俗史學者、普立茲獎得主桃莉絲．古德溫（Doris Goodwin）的美國歷史圖書獎得獎著作《無敵》（Team of Rivals，政敵團隊），描寫帶領美國挺過南北戰爭的美國第16屆總統林肯（Abraham Lincoln）在國家最艱困的時候，如何將當時最有能力的人延攬進他的內閣，這當中多數是原本瞧不起他的政敵。 「政敵團隊」最近也被親綠媒體用來形容蔡英文的用人哲學，指的副總統賴清德及行政院長蘇貞昌都曾經是蔡英文的民進黨內前輩、政敵，但蔡英文卻不計前嫌，將他們納入執政團隊並授予重要權柄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。