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貼出賴清德、孫曉雅合照 AIT：美台友好一拍即合
美國在台協會（AIT）昨天舉行美國246周年獨立紀念日慶祝酒會。AIT今天在官方臉書粉絲專頁貼出AIT處長孫曉雅與副總統賴清德的多張合照，並表示，期盼藉由美國獨立紀念日，世界各地的美國人趁此機會慶祝美國自由、民主與獨立的精神。
AIT指出，今年適逢美國第一座國家公園—黃石公園成立150周年，此次酒會的主題訂為美國國家公園，孫曉雅熱情地表示，如果有機會的話，她希望能把台灣的國家公園全部走透透。
AIT在孫曉雅與賴清德的合照中，也寫下圖說表示，「When it comes to the U.S.-Taiwan friendship, things just click（美台友好，一拍即合）」。
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