貼出賴清德、孫曉雅合照 AIT：美台友好一拍即合

美國在台協會(AIT)昨天舉行美國246周年獨立紀念日慶祝酒會。AIT今天在官方臉書粉絲專頁貼出AIT處長孫曉雅與副總統賴清德的多張合照,並表示,期盼藉由美國獨立紀念日,世界各地的美國人趁此機會慶祝美國自由、民主與獨立的精神。

AIT指出,今年適逢美國第一座國家公園—黃石公園成立150周年,此次酒會的主題訂為美國國家公園,孫曉雅熱情地表示,如果有機會的話,她希望能把台灣的國家公園全部走透透。

AIT在孫曉雅與賴清德的合照中,也寫下圖說表示,「When it comes to the U.S.-Taiwan friendship, things just click(美台友好,一拍即合)」。