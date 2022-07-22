新北確診仍逾4千人 開放50歲以上打第4劑

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市確診人數近期持續維持每天新增約4千人。圖／新北市衛生局提供
新北市確診人數近期持續維持每天新增約4千人。圖／新北市衛生局提供

新北市府下午舉行疫情說明會，新北今確診人數仍有4140人，衛生局並宣布今天起開放50歲以上民眾打第4劑，新北29間衛生所、34間醫院、386間診所及中和環球購物中心接種站皆可接受預約接種。

新北市府下午舉行疫情說明會表示，新北今新增4140人採檢陽性、居家照護執行中1萬3350人、居家隔離列管數7854人。

衛生局表示，新北市有29間衛生所、34間醫院、386間診所及中和環球購物中心接種站，即日起開放50歲以上民眾打第4劑，新北市50至64歲成人有38.9萬人接種第3劑並間隔滿150天，符合預約資格民眾可至新北市COVID-19疫苗接種地點資訊查詢各合約院所預約接種。

新北COVID-19疫苗接種地點：https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?mode=detail&node=8342

新北市衛生局宣布今天起開放50歲以上民眾打第4劑，新北29間衛生所、34間醫院、386間診所及中和環球購物中心接種站皆可接受預約接種。記者李定宇／攝影
新北市衛生局宣布今天起開放50歲以上民眾打第4劑，新北29間衛生所、34間醫院、386間診所及中和環球購物中心接種站皆可接受預約接種。記者李定宇／攝影
新北今新增4140人採檢陽性、居家照護執行中1萬3350人、居家隔離列管數7854人。圖／新北市衛生局提供
新北今新增4140人採檢陽性、居家照護執行中1萬3350人、居家隔離列管數7854人。圖／新北市衛生局提供

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