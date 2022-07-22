新北確診仍逾4千人 開放50歲以上打第4劑
新北市府下午舉行疫情說明會，新北今確診人數仍有4140人，衛生局並宣布今天起開放50歲以上民眾打第4劑，新北29間衛生所、34間醫院、386間診所及中和環球購物中心接種站皆可接受預約接種。
新北市府下午舉行疫情說明會表示，新北今新增4140人採檢陽性、居家照護執行中1萬3350人、居家隔離列管數7854人。
衛生局表示，新北市有29間衛生所、34間醫院、386間診所及中和環球購物中心接種站，即日起開放50歲以上民眾打第4劑，新北市50至64歲成人有38.9萬人接種第3劑並間隔滿150天，符合預約資格民眾可至新北市COVID-19疫苗接種地點資訊查詢各合約院所預約接種。
新北COVID-19疫苗接種地點：https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?mode=detail&node=8342
疫情快報
▪【疫情專題】7月22日新增本土23,813例、境外移入280例 確診死亡86例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言