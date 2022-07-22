主委加碼向總統請託 蔡英文：中央能做得到一定會做
蔡英文總統今天南下高雄，在市長陳其邁陪同前往楠梓區右昌元帥府參拜，市議會無黨團結聯盟議員也一同出席；右昌元帥府主委、現任無黨籍高市議員陳善慧也趁這次蔡英文南下，再次向她請託，盼加速新台17線開通及推動高雄捷運紫線延伸工程實現；蔡總統也在致詞時說，地方有需要的中央能做得到，一定盡所能來做到。
陳善慧致詞時，感謝蔡總統2019年到右昌三山國王府參拜時，他請託右昌受淹水影響，盼能建設滯洪池改善問題，近年已兌現，要開始動工，另也感謝台積電來中油後勁設廠，對地方與大高雄幫助很大。
陳善慧也藉這次蔡南下的機會，再次向她請託，盼新台17線北段已經通車，南段仍卡在國防部，希望能加速開通到左營，另希望高雄捷運紫線延伸到右昌線，是市長及地方多名議員共同支持的政策，也盼獲總統支持都能加速規畫、實現。
蔡英文總統說，在地的需求，有主委在提醒，市長也有在處理，地方有需要的中央能做得到，一定盡所能來做到，台積電要來高雄，電子產業升級，5G產業也會在這，讓高雄作為下個世代的台灣科技重鎮。
另蔡總統也在致詞時提及，受疫情衝擊，天氣那麼熱民眾仍可以戴好口罩，是國人守規矩及團結表現，且台灣經濟穩定成長，在國際社會上也因有效控制疫情、民主等表現獲得讚許，此外更不斷增加，長照預算追加、租金補貼及育兒津貼等，由政府照顧幼兒、青年及老人。
參拜完後，蔡英文總統前往楠梓區建佑藥局聽取藥師徐偉捷簡報，了解高雄基層藥局辦理「送藥到府專案」的流程及執行成效；蔡也感謝藥師們在疫情期間共體時艱，在防疫前線扮演重要角色。
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