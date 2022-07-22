NCC數位中介法草案惹議 民眾黨憂成網軍治國法源應撤回

國家通訊傳播委員會NCC擬定「數位中介服務法」草案，引發箝制言論自由疑慮，民眾黨立法院黨團今舉行記者會指出，該草案是假借提升網路治理效能，行行政濫權之實的惡質法案，恐變成執政黨擴權、網軍治國的來源，要求NCC撤回草案，重新擬定符合歐盟「數位服務法」（DSA）精神的數位治理法案。

立委邱臣遠指出，民進黨執政後網軍治國狀況日益惡化，NCC更是劣跡斑斑，數位中介法賦予政府各部會對業務相關資訊的管轄權限，讓具有執政黨立場的行政權介入，與歐盟DSA執行須由公正透明、不受政府機構或私人指揮的「數位服務協調者」的規定大相徑庭，凸顯執政黨意圖將行政權深入網路公民社會，進行監管的實質惡意。

邱臣遠直言，草案明列5種有助公私共管的組織，除了定義不明的「受第三方認可的民間事實查核組織」，其餘4個之中有3個直接或間接受到政府管控，獨立性備受質疑。且草案內容對納管行為定義不明，全數交由主管機關認定，只要行政機關認為有人向公眾傳達不實訊息，就可以不經法院審理自行加註警語，已經抵觸「馬尼拉中介者責任原則」，且有侵害言論自由的可能。

立委蔡壁如表示，依NCC在公共政策網路參與平台上進行的草案意見徵詢，截至昨天中午有501位反對（98%），只有7位贊成，民眾擔心言論自由受到限制，NCC卻無動於衷，蔡政府簡直是橫柴入灶，掩耳盜鈴。而草案規定要成立25億元的專責機構，但由政府主導，還擔負部分政府職權，形同政府一手包，毫無獨立性可言，「浪費民眾的納稅錢，恐成為執政黨的白手套或做酬庸之用」。

蔡壁如表示，民進黨過去最強調言論自由，現在卻在監管言論自由，草案規定中介服務者也就是平台提供方，可以先評估網路言論的合理性，執行加註警語、向法院聲請命令平台取下內容等，讓平台業者執行司法審判，猶如1450檯面化。而在FB、DC、IG、YT流行的時代，期待此法可對網路發展有正面意義，但絕對不是行政權的獨裁專斷。

民眾黨台北市松山信義區市議員參選人楊寶楨表示，蔡政府想透過惡法系統性地箝制言論自由，對於「謠言」和「不實訊息」的定義，主管機關的評斷依據為何？哪些特定訊息符合被「加註警示」的規範？草案還授權行政機關能調取特定使用者的資料，相關流程恐不符合程序正義，且過度擴張行政權力。

民眾黨台南市北中西區市議員參選人江明宗表示，網路世界多元，使用單一法規通盤規範有難度，應聚焦有緊急危害且存在共識的兒少保護領域優先立法，其他待社會共識出現再納入法規。