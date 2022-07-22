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拜登確診 蔡總統：致以誠摯關心之意，祝早日康復

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。本報系資料照
蔡英文總統。本報系資料照

美國白宮宣布美國總統拜登確診訊息。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統已請外交部長吳釗燮及駐美代表蕭美琴向美國政府致以誠摯關心之意，並祝福拜登總統早日康復。

白宮發言人尚皮耶說，醫師已開新冠口服藥Paxlovid給拜登，防止病情加重，這段期間拜登會在白宮隔離，但會照常處理公務。白宮新冠事務協調官賈哈（Dr. Ashish Jha）醫師說，拜登沒有發燒，目前症狀包括流鼻水、乾咳及感覺疲倦等。第一夫人吉兒對記者說，她21日檢測陰性。

過去幾個月，美國高層官員已有多人確診並康復，包括副總統賀錦麗和她的夫婿任德龍、國務卿布林肯、國防部長奧斯丁、商務部長雷蒙多、司法部長賈蘭德等。眾院議長波洛西也在4月上旬確診，被迫推遲訪問亞洲與台灣行程。

拜登 美國 白宮

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