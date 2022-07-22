聽新聞
test
0:00 / 0:00
拜登確診 蔡總統：致以誠摯關心之意，祝早日康復
美國白宮宣布美國總統拜登確診訊息。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統已請外交部長吳釗燮及駐美代表蕭美琴向美國政府致以誠摯關心之意，並祝福拜登總統早日康復。
白宮發言人尚皮耶說，醫師已開新冠口服藥Paxlovid給拜登，防止病情加重，這段期間拜登會在白宮隔離，但會照常處理公務。白宮新冠事務協調官賈哈（Dr. Ashish Jha）醫師說，拜登沒有發燒，目前症狀包括流鼻水、乾咳及感覺疲倦等。第一夫人吉兒對記者說，她21日檢測陰性。
過去幾個月，美國高層官員已有多人確診並康復，包括副總統賀錦麗和她的夫婿任德龍、國務卿布林肯、國防部長奧斯丁、商務部長雷蒙多、司法部長賈蘭德等。眾院議長波洛西也在4月上旬確診，被迫推遲訪問亞洲與台灣行程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言