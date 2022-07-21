【即時短評】滿城盡是陳其邁 但柯志恩碰不到

年底百里侯大戰，北台灣烽火連天，南台灣平靜無波。挑戰者柯志恩對高雄市長陳其邁發起攻勢，但砲火彷彿「墜入愛河深處」，難掀波瀾。走一趟高雄街頭，垃圾車不斷放送「其邁叮嚀」、抬頭常見綠議員和市長的巨幅合照，港都選戰出現奇妙氛圍，高雄地方人士戲稱，「滿城盡是陳其邁，唯獨柯志恩碰不到」。

高雄在民進黨的政治地位宛如「鎮黨神山」，不僅是南台灣深綠票倉，民進黨當年靠著前市長陳菊的高雄資源重新翻身，對2016年重返執政的民進黨而言，高雄更是牢不可破的「起家厝」。不論就選舉票倉或執政版圖而言，高雄都是民進黨神聖不可動搖的政治本命區。

可想而知，2018年高雄市前市長韓國瑜攻克港都後，「韓流」自南至北逆襲全台，對民進黨是何其強烈的毀滅感，「傷害性極強、羞辱性更大」。高雄2018的失守不只是一都之敗，更像山海關防線潰堤，民進黨當年縣市長席次更由13席腰斬剩6席，可見深綠堡壘牽動全台戰局的關鍵性。

2020年高雄市長補選後，民進黨更加牢加固港都防線，中央資源大量挹注，與其說蔡英文總統厚愛陳其邁，不如說韓國瑜昔日陰影太深，民進黨內心仍有害怕失去高雄的深層恐懼。

民進黨有中央執政優勢、綠營網軍技術更加成熟、陳其邁精心打造暖男市政，民進黨選戰層次分明；戰略上，陳其邁跟國民黨保持安全距離，戰術上，則由綠營側翼糾纏柯志恩，落實「戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人」方針。

柯志恩一發文，綠營隊友立即群起「We care」，小雞比母雞積極善戰，陳其邁一句「遠來是客」，羽扇綸巾視察市政行程，讓對手連車尾燈都遙不可及。最近高雄街道大翻修，這邊補路平、那邊蓋輕軌，地面政績的防禦陣線，遠勝柯的空中攻擊。

相較於4年前韓國瑜的處境，柯志恩如今面對的將是更難攻克的深綠銅牆鐵壁。不過，4年前，民進黨也曾一度輕視韓國瑜，最後民怨滴水穿石聚集韓流，綠營也不容輕忽；國民黨發現年輕人對防疫和論文門的怨氣，只是仍分散在各地悶燒，柯志恩必須先引燃議題，狼煙四溢逼主帥現身，才有進入戰場一搏的機會。