快訊

桌球／化解大陸強將梁靖崑4賽末點 莊智淵挺進WTT冠軍賽4強

砸6億推學校午餐「月月吃石斑」 學者：很奇怪的政策

林奕華稱論文使用未申請授權 林智堅：請藍營停止抹黑

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導

國民黨立委林奕華今晚間在臉書公開竹科管理局公文及合約書，直指民進黨桃園市長參選人林智堅未取得授權、也沒有申請使用資料。對此，林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞表示，請國民黨不要自己當法官並停止每天反覆的抹黑及施壓。

林奕華公布科技部新竹科學園區管理局來函，針對要求科技部提供教授賀力行及林智堅欲使用科技部委託資料的申請書及科技部授權書。竹科管理局回覆，「經查本局未有賀力行教授等人，向本局申請使用委託資料之申請書及授權書」。

黃韋鈞表示，林智堅台大和中華大學論文，都是在教授們指導下寫作完成，老師們也在第一時間公開聲明兩篇碩論沒有問題，其中中華大學的碩士論文是林智堅參與執行的委託研究案，碩論和科管局非正式發表的結案報告相同，符合學界常態及慣例，甚且，他的碩論口試在先也毋需向科管局申請使用，請國民黨不要自己當法官並停止每天反覆的抹黑及施壓。

林智堅 國民黨 黃韋鈞

延伸閱讀

竹科管理局公文曝光！林奕華：林智堅論文使用未申請授權

林智堅論文風波賴香伶挨告 賴批想用訴訟轉移焦點？

藍續質疑林智堅論文爭議 綠：擺明是選舉動作

林智堅涉抄襲論文…民進黨陣前換將？ 林鶴明這樣說

相關新聞

林奕華稱論文使用未申請授權 林智堅：請藍營停止抹黑

國民黨立委林奕華今晚間在臉書公開竹科管理局公文及合約書，直指民進黨桃園市長參選人林智堅未取得授權、也沒有申請使用資料。對...

朱立倫參加AIT美國獨立紀念日慶祝酒會 與孫曉雅寒暄

國民黨主席朱立倫晚間在臉書表示，今晚很高興受邀來到美國在台協會（AIT）所舉辦的美國獨立紀念日246周年慶祝酒會，一起...

AIT美國慶晚會 孫曉雅：美台關係能幫助面對世界挑戰

美國在台協會（AIT）今在台北舉行美國國慶晚會，美國在台協會處長孫曉雅致詞時表示，全球局勢愈來愈複雜，但他相信不斷昇華的...

賴清德讚美國是台最信賴盟友：愈困難時刻應愈緊密

美國在台協會今在台北舉行美國國慶晚會，副總統賴清德出席致詞表示，自由與民主是台灣跟美國追求的共同價值，美國是台灣最信任的...

高溫噩夢／歐洲鐵軌、飛機跑道耐不了高溫變形融化 台灣有超前部署

花蓮玉里測站今（21日）測到攝氏40.7度高溫，愈來愈熱的日子不只影響人體，交通硬體設施也會受到高溫衝擊。過去台鐵發生多次因為高溫導致鐵軌變形，險釀成翻車意外，台鐵2016年起就用智慧軌溫偵測系統，攝氏50度就預警；台灣飛機跑道耐用溫度可達攝氏70至80度，不至於融化。不過在炎熱高溫下工作的交通運輸員工還得戴口罩，非常考驗耐力；主管機關得盡快思考保護員工也維持運輸安全的方法，才能在防疫與高溫工作間取得平衡。

走過七輕抗爭...七股人再被「發展」壓迫 光電成新時代綠色衝突

台南七股雖然位屬偏鄉，在地人大多以務農、養魚為生，可說是與世無爭，但在台灣環境運動史中卻意外地占有一席之地。 1990年代，正是台灣經濟起飛，石化工業全台跑的年代。1990年，高雄人敵不過來自全國的壓力，座落於左營的第五輕油裂解廠正式動工；同一時間，第六輕油裂解廠已決定落腳雲林麥寮，由台塑集團旗下的台塑石化投資興建。 而在五、六輕皆未開工運轉之下，業者早已迫不急待在研究接下來的七、八輕要蓋在哪裡？「山上蓋水庫、海邊蓋工廠」的發展藍圖儼然成形。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。