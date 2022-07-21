林奕華稱論文使用未申請授權 林智堅：請藍營停止抹黑

國民黨立委林奕華今晚間在臉書公開竹科管理局公文及合約書，直指民進黨桃園市長參選人林智堅未取得授權、也沒有申請使用資料。對此，林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞表示，請國民黨不要自己當法官並停止每天反覆的抹黑及施壓。

林奕華公布科技部新竹科學園區管理局來函，針對要求科技部提供教授賀力行及林智堅欲使用科技部委託資料的申請書及科技部授權書。竹科管理局回覆，「經查本局未有賀力行教授等人，向本局申請使用委託資料之申請書及授權書」。

黃韋鈞表示，林智堅台大和中華大學論文，都是在教授們指導下寫作完成，老師們也在第一時間公開聲明兩篇碩論沒有問題，其中中華大學的碩士論文是林智堅參與執行的委託研究案，碩論和科管局非正式發表的結案報告相同，符合學界常態及慣例，甚且，他的碩論口試在先也毋需向科管局申請使用，請國民黨不要自己當法官並停止每天反覆的抹黑及施壓。