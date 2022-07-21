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朱立倫參加AIT美國獨立紀念日慶祝酒會 與孫曉雅寒暄

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫與AIT處長孫曉雅。圖／取自朱立倫臉書
國民黨主席朱立倫與AIT處長孫曉雅。圖／取自朱立倫臉書

國民黨主席朱立倫晚間在臉書表示，今晚很高興受邀來到美國在台協會AIT）所舉辦的美國獨立紀念日246周年慶祝酒會，一起來幫好朋友慶祝生日，「祝福美利堅合眾國生日快樂，台美關係持續友好前行」。

朱立倫表示，一個國家的誕生，需要許多人懷抱勇氣、願意犧牲奉獻才能成就，而美國立國的精神，包括自由的思想、對民主的信仰以及拓荒精神，都對人類文明影響深遠。

朱立倫說，中華民國的國父孫中山先生領導革命、建立亞洲第一個民主共和國，其手創的「三民主義」思想，也有受到美國前總統林肯「民有，民治，民享」的啟發。中華民國與美國之間，有著長遠的歷史情誼與價值淵源，更有共同並肩作戰的光榮記憶。

朱立倫說，今天在現場也遇到非常多各國的好朋友，除了晚宴的主人AIT處長孫曉雅外，還包括台灣的「護國神山」台積電的創辦人張忠謀伉儷，他們互相交換溫暖的問候，也藉機討論對區域局勢的看法。

美國在台協會 朱立倫 國民黨 AIT

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