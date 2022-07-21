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AIT美國慶晚會 孫曉雅：美台關係能幫助面對世界挑戰
美國在台協會（AIT）今在台北舉行美國國慶晚會，美國在台協會處長孫曉雅致詞時表示，全球局勢愈來愈複雜，但他相信不斷昇華的美台關係，「一定能幫助我們面對，全世界最迫切的許多挑戰」。
孫曉雅也指出，今年俄羅斯入侵烏克蘭，台灣加入美國與夥伴行列，一起制裁俄羅斯，並以經濟和物資援助烏克蘭，全世界的民主社會都必須展現團結，一起捍衛自由，並且打造一個更自由、更和平的世界。
孫曉雅也表示，他以前來過台灣，在他離開台灣的四十年間，美國和台灣有諸多改變，但有一件事是維持不變的，那就是美台持久的夥伴關係。
孫曉雅強調，台灣是先進的經濟體，也是蓬勃的民主社會，AIT會致力與台灣朋友及夥伴共同合作，一起推進對於「一個自由、開放、具備韌性及包容性的印太區域」願景。
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