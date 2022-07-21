賴清德讚美國是台最信賴盟友：愈困難時刻應愈緊密

美國在台協會今在台北舉行美國國慶晚會，副總統賴清德出席致詞表示，自由與民主是台灣跟美國追求的共同價值，美國是台灣最信任的盟友，台灣則是美國在印太地區信賴的夥伴，台灣和美國是志同道合的朋友，在愈困難的時刻，應該站得愈緊密。

賴清德表示，目前台灣跟美國是關係最密切，兩國人民感情最好的時候，而俄羅斯烏克蘭戰爭爆發，現在是全世界民主國家的關鍵時刻，台灣知道應該扮演的角色，就是堅定守護民主，跟美國等理念相近國家，一起捍衛區域和平，維護印太自由開放，保護產業鍊安全。

賴清德強調，台灣將永遠堅守總統蔡英文去年雙十國慶宣布的民主自由憲政等四項主張，這四項主張不僅是治國政策，也是全國人民共識，也是現在及未來維持區域和平穩定的方針。

賴清德表示，美國是當今全球，捍衛民主自由人權、濟弱扶傾「最給力的國家」，他感謝美國對國際社會付出，也感謝美國政府堅守六項保證與「台灣關係法」，兌現對台灣安全承諾，且美國也積極協助台灣開拓國際空間，例如支持台灣有意義參與世界衛生組織、民主高峰論壇、Covid19全球高峰論壇等。

賴清德指出，自由與民主是台灣不可割捨的生活方式，也是台灣跟美國追求的共同價值，堅持自由民主的台灣，是美國在印太地區信賴的夥伴，同樣堅持自由民主的美國，也是台灣最信任盟友，雙方在民主陣營裡肩並肩站在一起，一起努力。