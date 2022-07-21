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美前防長籲台「男女徵兵」 羅致政：還是很大問號

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
對於男女徵兵，民進黨立委羅致政表示，可能會造成勞動力短缺，且國防部訓練量能是否足夠承擔「還是很大問號」。圖/本報資料照
對於男女徵兵，民進黨立委羅致政表示，可能會造成勞動力短缺，且國防部訓練量能是否足夠承擔「還是很大問號」。圖/本報資料照

美國國防部前部長艾思博（Mark Esper）來台訪問，艾思博呼籲台灣男女都應服兵役一年以上，且台灣國防預算應增至和美國相當的佔每年GDP(國內生產總值)3.2％以上。對此民進黨立委羅致政表示，增加國防預算是政府一貫主張，但男女徵兵可能會造成勞動力短缺，且國防部訓練量能是否足夠承擔「還是很大問號」。

也擔任立法院外交國防委員會召的委羅致政指出，男女徵兵或恢復徵兵，不是單純國防或兵役政策，牽涉國家總體發展，台灣現在少子化，如果所有男女徵兵，可能會造成在某階段，就業市場人力出現缺口、有很大短缺。

羅致政也表示，且台灣在九〇年代推行募兵制後，很多國軍訓練場所都不見了，兵營轉移到民間或處理掉，國防部能不能承擔起這麼大訓練量，還有待討論，因此是否要恢復徵兵，「還是有很大問號」。

而對於國防預算增加，羅致政則指出，國防預算提高本就是政府政策主張，總統蔡英文有說過，希望國防預算每年能成長3％，但佔GDP多少，政府當然沒有公開承諾。

羅致政也說，他認為若提高到GDP3％以上，會排擠其他預算，但近年若加上加上特別預算，事實上國防預算是大幅增加，政府在增強國防的態度、立場和推動方向「並沒有跟美國不一樣的地方」。

國防預算 羅致政 美國

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