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議員爆雙城論壇委託南瓶爭議公司 預算壓95萬規避招標

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市議員許淑華(右)不滿市府忽視議會但書舉辦雙城論壇，要求公開預算文件，也要送審計調查。圖／取自台北市議會直播網站
台北市議員許淑華(右)不滿市府忽視議會但書舉辦雙城論壇，要求公開預算文件，也要送審計調查。圖／取自台北市議會直播網站

北市議會曾下但書要求北市府若共機共艦持續擾台則不能動支雙城論壇預算，但北市府前天仍舉行論壇，引發議員不滿。議員許淑華今天表示，市府動用預算的簽核居然列機密文件，委託廠商還是之前被質疑在瓶蓋工廠逼走鹿點咖啡的集思國際公司，市長柯文哲的公開透明都是幌子，行徑和共產黨一樣，要求預算違反但書及浮報嫌疑一周內送審計調查，秘書處也需在三天內公開密件。

許淑華下午在議會質詢時表示，她當議員這麼久，沒看過這麼離譜的事，台北市政府居然藐視議會，無視議員做出的但書，用這麼蠻橫無理的方式強行舉辦雙城論壇，詢問主計處長鄭瑞成共機是否擾台，及如何處理藐視議會。

鄭瑞成說，共機擾台的情況他不了解，至於預算，七月底時會把預算書送到議會，屆時會把做法和議會說明，會說明上年度議會的意見。北市府參議楊慶輝說，議會的決議包括但書，市府都絕對尊重。

許淑華說，鄭瑞成應該先把預算送審計，除非審計覺得他是對的，否則就送監察院進行瀆職處理，而雙城論壇動用預算簽核居然列機密文件，非常扯，柯新政的公開透明都是幌子，和共產黨沒有兩樣。

許淑華說，雙城論壇預算額度139萬元，市府刻意壓在95萬元，質疑這根本就是要規避100萬元以上就要公開招標的規定，這次的承辦廠商是集思國際會議顧問有限公司，就是之前被進駐南港瓶蓋工廠的咖啡廳抱怨的廠商，質疑該公司是否和北市府很熟，直接委託給他們，「貓膩就在這裡，違法亂紀」。

許淑華說，論壇光是視聽視訊軟體設備就花五十幾萬，還印了九十幾本手冊，現場哪有這麼多人，還有導播、接待人員，也有司儀，但當天全程直播，大家只看到市府發言人陳智菡引導發言順序，根本沒有司儀，質疑浮編預算。

楊慶輝說，的確有另外一位司儀，陳智菡是擔任主持人，沒有領任何費用，這次有公開招標，依照政府採購法相關規定。

對於許淑華的要求，鄭瑞成說以後每個月會計報表都會送審計處，因為審計處還是有一定程序。

許淑華 北市 雙城論壇

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