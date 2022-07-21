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歐洲仍有親中派？ 歐洲議會副議長：俄烏戰爭後共抗威權

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
歐洲議會副議長畢爾（圖中）在記者會上表示，俄烏戰爭爆發後歐洲國空前團結，對於對抗威權沒有歧見。圖／截自外交部直播頻道
歐洲議會副議長畢爾（圖中）在記者會上表示，俄烏戰爭爆發後歐洲國空前團結，對於對抗威權沒有歧見。圖／截自外交部直播頻道

歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）訪問台灣，今和外交部長吳釗燮舉行記者會時受訪表示，過去歐洲確實對於中國和台灣關係有不同看法，但俄羅斯和烏克蘭戰爭爆發後，歐洲國家們空前團結，對於捍衛民主自由和和平已沒有歧見，這也是為何她來訪問台灣，支持「只有台灣人民才能決定自己未來」。

畢爾一開始就表示，歐洲反對用違背台灣人意志的方式 改變台海現狀。

而對於媒體提問，歐洲是否仍有「親中國」的聲音，畢爾表示，過去歐洲國家們確實對此有不同看法，但在俄烏戰爭爆發後，歧見「都過去了」，因為歐洲各國都發現，獨裁國家不會尊重國際法治，只會破壞全球和平和穩定。

畢爾指出，歐盟國家們現在前所未有的團結，要捍衛和平自由穩定等價值，而現在歐洲很清楚，認為跟民主的台灣有對話必要，這也是他為何現在會來台灣訪問，就像烏克蘭人民現為主權、生活方式和自由而戰，台灣也只有人民才能決定自己未來，政治就是要服務人民，給人民相應工具讓人民實現未來。

被問到台灣和歐盟洽簽BIA雙邊投資協議進展緩慢，畢爾也指出，歐洲議會持續推動歐盟投資協定，也推動學術合作、學術交換等，但外交相關議題要一步一步來，雙邊投資協議持續討論中，畢爾也強調，對台歐盟投資協定的相關期程很樂觀。

歐盟 俄烏戰爭 台灣人 吳釗燮

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