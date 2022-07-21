外交部：日前防衛大臣石破茂、濱田靖一 27日率團訪台

外交部今舉行例行記者會，台灣日本關係協會秘書長周學佑表示，日本跨黨派國會議員所組成的「思考日本安全保障之會」將於7月27日至30日訪台，共同團長為日本前防衛大臣石破茂眾議員與前防衛大臣濱田靖一眾議員。

周學佑表示，該團成員另包括日本前外務大臣前原誠司眾議員、前防衛副大臣長島昭久眾議員、前防衛副大臣渡邊周眾議員、參議院總務會副會長清水貴之參議員，及前首相輔佐官北神圭朗眾議員，總計共有7名日本國會議員訪台。

訪團在台期間，將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，會晤外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，並拜會行政院、立法院、國防部及相關智庫，討論台日雙方安全保障議題。