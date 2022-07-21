宜蘭今天增543人確診 第21波快打站明登場
宜蘭縣今天新增543例確診個案，51名學生、17位教職員工確診，累計1萬1566位學生、1370名教職員確診。宜蘭縣第1劑疫苗涵蓋率88.4%、第2劑涵蓋率82.2%、第3劑涵蓋率69.5%。
縣府衛生局表示，第21波疫苗快打站首場明天在冬山鄉鹿埔活動中心登場，提供12歲至17歲學生施打BNT疫苗，以及18歲以上成人施打莫德納、高端與Novavax疫苗；7月23日在宜蘭運動公園體育館、24日東光國中體育館、30日羅東農會第三館，服務18歲以上成年人。
縣長林姿妙表示，第21波疫苗快打站明天開打，至於6個月以上未滿5歲的幼童可接種第1劑、50歲以上成人可施打第4劑，呼籲符合資格者儘速完成接種，以增加保護力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言