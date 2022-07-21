宜蘭今天增543人確診 第21波快打站明登場

宜蘭縣今天新增543例確診個案，51名學生、17位教職員工確診，累計1萬1566位學生、1370名教職員確診。宜蘭縣第1劑疫苗涵蓋率88.4%、第2劑涵蓋率82.2%、第3劑涵蓋率69.5%。

縣府衛生局表示，第21波疫苗快打站首場明天在冬山鄉鹿埔活動中心登場，提供12歲至17歲學生施打BNT疫苗，以及18歲以上成人施打莫德納、高端與Novavax疫苗；7月23日在宜蘭運動公園體育館、24日東光國中體育館、30日羅東農會第三館，服務18歲以上成年人。