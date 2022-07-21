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宜蘭今天增543人確診 第21波快打站明登場

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
第21波疫苗快打站首場明天在冬山鄉鹿埔活動中心登場，提供12歲至17歲學生施打BNT疫苗，以及18歲以上成人施打莫德納、高端與Novavax疫苗。圖／宜蘭縣政府提供
第21波疫苗快打站首場明天在冬山鄉鹿埔活動中心登場，提供12歲至17歲學生施打BNT疫苗，以及18歲以上成人施打莫德納、高端與Novavax疫苗。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣今天新增543例確診個案，51名學生、17位教職員工確診，累計1萬1566位學生、1370名教職員確診。宜蘭縣第1劑疫苗涵蓋率88.4%、第2劑涵蓋率82.2%、第3劑涵蓋率69.5%。

縣府衛生局表示，第21波疫苗快打站首場明天在冬山鄉鹿埔活動中心登場，提供12歲至17歲學生施打BNT疫苗，以及18歲以上成人施打莫德納、高端與Novavax疫苗；7月23日在宜蘭運動公園體育館、24日東光國中體育館、30日羅東農會第三館，服務18歲以上成年人。

縣長林姿妙表示，第21波疫苗快打站明天開打，至於6個月以上未滿5歲的幼童可接種第1劑、50歲以上成人可施打第4劑，呼籲符合資格者儘速完成接種，以增加保護力。

縣長林姿妙表示，第21波疫苗快打站明天開打，6個月以上未滿5歲的幼童可接種第1劑、50歲以上成人可施打第4劑，呼籲符合資格者儘速完成接種。圖／宜蘭縣政府提供
縣長林姿妙表示，第21波疫苗快打站明天開打，6個月以上未滿5歲的幼童可接種第1劑、50歲以上成人可施打第4劑，呼籲符合資格者儘速完成接種。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣第1劑疫苗涵蓋率88.4%、第2劑涵蓋率82.2%、第3劑涵蓋率69.5%。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣第1劑疫苗涵蓋率88.4%、第2劑涵蓋率82.2%、第3劑涵蓋率69.5%。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今天新增543例確診個案。圖／宜蘭縣政府提供
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Novavax疫苗 宜蘭 體育

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