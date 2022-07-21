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估BA.4、BA.5疫情8月中下旬 莊人祥：最高單日3至4萬例

聯合報／ 記者鄒尚謙楊雅棠許政榆／台北即時報導
發言人莊人祥表示，先前指揮中心就已推估過，當時預估變異株疫情，最高單日確診僅來到3、4萬，但最近會再更新。圖／指揮中心提供
發言人莊人祥表示，先前指揮中心就已推估過，當時預估變異株疫情，最高單日確診僅來到3、4萬，但最近會再更新。圖／指揮中心提供

全台疫情趨緩，自今年4月升溫以來，全台疫情最高達到單日9萬人確診，但當時中央流行疫情指揮中心的低推估就要達10萬人，面對此次BA.4、BA.5變異株疫情威脅，指揮中心是否有新的推估？發言人莊人祥表示，先前指揮中心就已推估過，當時預估變異株疫情，最高單日確診僅來到3、4萬，但最近會再更新。

指揮中心指揮官王必勝昨日在防疫記者會上表示，中央持續以各種模型推估未來本土疫情趨勢，也同步觀察各國疫情。ACIP召集人李秉穎今也表示，「全世界疫情趨勢分作2種」，一種「直上直下」、一種是「緩降坡」，像是澳洲、紐西蘭，疫情升溫後就待在平原期，4、5個月無法完全降下來，下降速度非常慢，台灣可能就是這種類型。

指揮中心今日疫情記者會上莊人祥也表示，紐西蘭疫情模型跟台灣較為類似，他們最近開始往上，但上升幅度不是太高；日本則和台灣不像，最近一波疫情上升到比前一波更高。

莊人祥說，各國施打疫苗狀況、感染的變異株類型都會影響BA.4、BA.5的這波疫情，台灣疫情走得較其他國家後面，他們前一波高峰後少3個月才到谷底，也才有可能慢慢往上走；但台灣上一波高峰約在5月底，可能8月中或8月底，會面臨下一波BA.4、BA.5的疫情。

莊人祥表示，指揮中心先前做了估計，但是在半個月以前，當時估計7月底8月初會上升，最高單日確診3到4萬，最近還會更新模式。

王必勝則說，先前本來低推估10萬，9萬也是比較符合低推估，但推估模型都要更新數據，才會比較精準，推估模型是讓我們參考，作為未來因應準備，主要是參考用途，實際狀況還是比較難測。

此外，全球疫情正在升溫，東京醫療警戒今天提到最高紅色警戒，不過，李秉穎今表示，台灣應可考慮鬆綁邊境為「0+7」。對此，王必勝表示，指揮中心或行政院擴大防疫會議都有在討論「0+7」，考量周邊國家，甚至世界各國正值BA.4、BA.5疫情高峰，仍要嚴密觀察後續發展，可以討論，但實施日期現在還沒有時間表。

疫情 BA BA.5

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