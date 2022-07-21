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公務員吐苦水新粉專 靠北電台春風吹又生

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
上方靠北電台今年1月不再更新，下方新的靠北電台，7月起陸續不少文章開始露出。記者李定宇／翻攝
上方靠北電台今年1月不再更新，下方新的靠北電台，7月起陸續不少文章開始露出。記者李定宇／翻攝

臉書粉專《公務之聲靠北電台》，過往成為全台各地無論中央或地方公務員發洩工作上不平之事的管道，獲1.3萬人按讚追蹤，但該電台今年1月起無預警不再更新。而近日公務員群組再度有新的《公務之聲靠北電台》連結誕生，基層公務員表示，不平之事一定要有發聲管道。

今年初起未更新的靠北電台，過往曾有許多公務員在該粉專上爆料，包括長官要求看對話紀錄、民代誤傳A片到公務群組，都因粉專爆料後上新聞轟動一時，靠北電台因此聲名大噪，不少公務員都將工作上遇到的不平之事在該粉專大吐苦水，也引起各機關高層注意，並成為記者找新聞關注的粉專。

不過，今年初開始該粉專無預警未更新，公務員少了一個匿名發聲管道。而直至本月開始，基層公務員群組開始收到一個新的連結，該粉專取名同為《公務之聲靠北電台》，但頭貼跟連結則完全不同，粉專小編註名該粉專匿名安全可靠。

基層公務員表示，長官都教導在單位內遇到不平之事可向政風室反映，但後續恐怕秋後算帳、被報復，為了能安心工作，遇到不平通常都是隱忍，但情緒壓久對身心並不健康，有匿名發聲管道吐露心聲至少能說出怨氣。

公務員

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