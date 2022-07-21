波洛西訪台拜登稱軍方反對 羅致政：美內部意見不同
美國總統拜登(Joe Biden)今被問到對美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）計劃訪台的看法時表示「軍方認為現在不是好主意。」對此民進黨立委羅致政表示，波洛西是眾議長、有自己對外互動權力，可以理解美國行政部門對訪問有不同看法，美國內部應會再溝通，台灣尊重美方及波洛西最後決定。
國際政治學者出身，現擔任立法院外交國防委員會召委的羅致政表示，波洛西是美國正副總統外的第三號政治人物，且代表一定民意，若能來訪，當然是代表美國對台灣表達正面支持，也是台美關係大加分，但也可以理解美國內部的不同部門間，對同樣訪問有不同看法。
羅致政指出，美國是三權分立國家，波洛西有自己的考量，立場未必跟行政部門完全一致，他相信訪問從傳聞出現開始，就經過美國內部討論，接下來美國內部應該還會有溝通過程，現在就是尊重波洛西規畫。
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