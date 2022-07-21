獨／焦糖哥哥突關挺小英臉書社團 本人回應：創好玩的

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊成形，先前傳出「焦糖哥哥」陳嘉行將加入團隊，協助空戰，引發各界熱議，甚至有陳時中支持者也表達不滿。有讀者今向本報透露，陳嘉行今上午悄悄將他管理的臉書社團「辣台派挺蔡英文」改名為「社團已關閉」，時間點令人揣測。

經查，該臉書社團近1.8萬人，管理員除陳嘉行本人帳號及粉專「焦糖哥哥陳嘉行」外，還有另名挺綠粉專「音地大帝」。臉書社團PO文大多是力挺綠營政治人物，陳時中宣布參選後，陳嘉行也PO出多篇力挺陳時中的文章。

不過今上午，陳嘉行突然將社團「辣台派挺蔡英文」改名為「社團已關閉」，引發社團內成員不解，也有人質疑是不是「被駭？」

對此，記者致電陳嘉行時，陳嘉行並未接聽電話，僅回覆「陳時中問題都問發言人」，記者以文字訊息詢問為何把挺蔡英文社團關閉？陳嘉行回應，「沒時間管理，之前是為了幫小英總統選連任創好玩的」。至於現在是否仍有持續參與陳時中團隊運作？陳嘉行僅說，「這沒辦法回答」。