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影／共和黨議員邀蕭美琴對談台灣政策 倡增加對台軍售

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
中華民國駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影

中華民國駐美代表蕭美琴20日應聯邦眾議院中國工作小組之邀參加圓桌會議，對談台灣政策；眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，應考慮增加對台軍售、邀請台灣參與環太平洋軍演、容許台灣在美國展示國家主權的象徵物，以及強化經貿往來等。

眾議院中國工作小組由共和黨議員組成，於2020年成立，小組主席、外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）邀請蕭美琴對談，是蕭美琴擔任駐美代表兩年多以來，首次在國會參加公開活動，共14名議員與會。

麥卡錫在開場和網站均介紹蕭美琴為「台灣駐美國大使」，他細數中國共產黨近年來越發侵略的作為，香港人被警察毆打、新疆人無論男女老幼都被送進集中營，而台灣民眾飽受北京軍事侵略的威脅，中共展現了自己是殘忍、侵略且邪惡的獨裁政府。

麥卡錫表示，在來不及之前，應盡早抵禦中共的侵略作為；國會不只要嚇阻共產中國，也應強化美台關係，他建議考慮增加對台軍售、提供台灣能威懾中共的正確武器；讓台灣參與環太平洋軍演；容許台灣在美國展示國家主權的象徵物；強化經貿往來；強化美國自身軍事基礎以維持強大軍力。

麥卡錫說，支持台灣符合美國最佳利益。

麥考爾也談到軍售問題，他說，應該以烏克蘭為鑑，從現在起武裝台灣，別拖到侵略發生之後。

麥考爾說，他3年前簽署的對台軍售直到現在還沒交貨，敦促行政部門加快交付流程；眾議員金映玉（Young Kim）表示，拖延只會幫助中國大陸國家主席習近平。

蕭美琴受訪表示，中國工作小組成立兩年多來有諸多主張，部分訴諸法律提案，金映玉就曾提案支持台灣參與世界衛生組織（WHO），恢復觀察員身分；在眾議院獲得425比0票的壓倒性票數，最後美國總統拜登簽署成案。

針對波洛西訪問台灣，蕭美琴說，相信台灣有很多人非常欽佩波洛西對人權價值的長期堅持，和對台灣的友誼；國會邀訪是駐美處工作，沒有進一步訊息可說明。

聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）。華盛頓記者張文馨／攝影
聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）。華盛頓記者張文馨／攝影
外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCau）。華盛頓記者張文馨／攝影
外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCau）。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴20日應聯邦眾議院中國工作小組之邀參加圓桌會議，對談台灣政策。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴20日應聯邦眾議院中國工作小組之邀參加圓桌會議，對談台灣政策。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴20日在國會與聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy，左）、外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul，右）等14名眾議員對談台灣政策。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴20日在國會與聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy，左）、外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul，右）等14名眾議員對談台灣政策。華盛頓記者張文馨／攝影

美國 蕭美琴 波洛西

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