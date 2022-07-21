快訊

日本好久不見！現在要注意哪些新制 網分享3點「和疫情前不同之處」

決戰百里侯／民進黨唯一的冷灶 新竹縣長找嘸人 凸顯2大困境

棒球／從報關員變奧運金牌戰主審 紀華文故事登WBSC官網

柯文哲問「高端吞得下去？」 陳時中：疫苗是拿來打的

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中前往大龍峒保安宮參拜。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中前往大龍峒保安宮參拜。記者鍾維軒／攝影

台北市長柯文哲昨在節目上說「要支持陳時中的，我就會問他高端疫苗你真的吞得下去嗎？」、「當時擋BNT，這個我不會原諒他」。民進黨台北市長參選人陳時中今天回應說「疫苗是拿來打的，不是拿來吞」，並表示絕對沒有擋BNT，「我們是被擋，不是我們擋，歷史文件講得非常清楚」。

「哪有擋BNT啦！」陳時中今天前往大龍峒保安宮參拜受訪時說，不要有錯誤觀念，疫苗是拿來打的，不是拿來吞，政府絕對沒有擋過BNT疫苗，「曾經有人擋，不是我們擋，歷史文件講得非常清楚，我們是被擋，而不是我們擋」。

陳時中說，政府要求BNT原廠出來直送台灣，要送到別的地方再送到台灣就大可不必，有一部分以前在香港、深圳分裝過，跟購買一點關係都沒有，政府購買就是跟BNT原廠簽約，但當時對方打退堂鼓。

陳時中表示，後來政府非常坦然接受民間透過其他管道讓疫苗順利進來，也非常感謝相關團體 ，包括鴻海、慈濟、台積電等，大家齊力用民間力量轉彎讓疫苗進來，政府、人民、相關企業團體合作，打到疫苗 。

對於國民黨台北市長參選人蔣萬安批評防疫分數不及格。陳時中說，防疫成績有賴最後評比，至少疫情開始後，就努力去想要怎麼不製造對立、怎樣維持整體社會氛圍，那是人與病毒對抗，達成全民抗疫，第一步已經算是成功，至於結果，到現在為止還有很多評比，防疫團隊的成績也不差，如果蔣萬安有這種感覺，之後會親自向蔣萬安說明。

高端疫苗 陳時中 台北市長

延伸閱讀

防疫成北市選戰焦點 陳時中駁柯文哲：我沒有擋BNT

影／陳時中稱責任來就扛 蔣萬安酸：民眾就被扛走

陳抗民眾遭架離惹議 陳時中：警方執法標準都一樣

陳時中抗議者被起底挺蔣萬安 徐巧芯：支持者才能抗議？

相關新聞

曾捲入掛名論文抄襲 藍委籲陳建仁對林智堅案表態

民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文風波未息，國民黨立院黨團今再舉行記者會抨擊，事發至今已過17天，林智堅卻繼續迴避外界質...

波洛西訪台拜登評「軍方認為不好」 外交部：沒有評論

美國總統拜登(Joe Biden)今被問到對美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）計劃訪台的看法時表示「軍...

柯文哲問「高端吞得下去？」 陳時中：疫苗是拿來打的

台北市長柯文哲昨在節目上說「要支持陳時中的，我就會問他高端疫苗你真的吞得下去嗎？」、「當時擋BNT，這個我不會原諒他」。...

決戰百里侯／林佳龍與中央、北市合擊 強行消化侯政績圖百日逆轉

新北市長選戰藍綠對決，選情及雙方戰略布局成全台注目焦點。 「選不了台北才來新北」儼然成為民進黨提名的林佳龍參選新北市長難以撕掉的標籤，對戰有12年市政經驗的侯友宜，擅長選戰的林佳龍團隊「以子之矛攻子之盾」，多次結合中央執政優勢，與行政院長蘇貞昌聯手強行「消化」侯友宜政績，在侯最引以為傲的地方下手。

拜登為何扯軍方反對波洛西訪台？訪問時間過於敏感

美國總統拜登今天被記者堵訪，問到對眾議院議長波洛西計畫訪台的看法時表示，「軍方認為現在不是好主意，但我不了解目前的狀況為何」。這是美國總統對此事的表態，值得重視，有可能會導致波洛西訪台再度取消。

決戰百里侯／民進黨唯一的冷灶 新竹縣長找嘸人 凸顯2大困境

民進黨全代會18縣市提名首長參選人都亮相，新竹縣長成了本島唯一缺席者，與上屆選戰打得火熱成了兩樣情，這次戰場反而轉到竹北市，由民進黨鄭朝方與國民黨林為洲對戰。民進黨這次對縣長人選悄然無聲，讓人不解。外界好奇，為什麼民進黨在新竹縣長寶座無人問津，難道沒了鄭永金、鄭朝方就不會選了？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。