柯文哲問「高端吞得下去？」 陳時中：疫苗是拿來打的

台北市長柯文哲昨在節目上說「要支持陳時中的，我就會問他高端疫苗你真的吞得下去嗎？」、「當時擋BNT，這個我不會原諒他」。民進黨台北市長參選人陳時中今天回應說「疫苗是拿來打的，不是拿來吞」，並表示絕對沒有擋BNT，「我們是被擋，不是我們擋，歷史文件講得非常清楚」。

「哪有擋BNT啦！」陳時中今天前往大龍峒保安宮參拜受訪時說，不要有錯誤觀念，疫苗是拿來打的，不是拿來吞，政府絕對沒有擋過BNT疫苗，「曾經有人擋，不是我們擋，歷史文件講得非常清楚，我們是被擋，而不是我們擋」。

陳時中說，政府要求BNT原廠出來直送台灣，要送到別的地方再送到台灣就大可不必，有一部分以前在香港、深圳分裝過，跟購買一點關係都沒有，政府購買就是跟BNT原廠簽約，但當時對方打退堂鼓。

陳時中表示，後來政府非常坦然接受民間透過其他管道讓疫苗順利進來，也非常感謝相關團體 ，包括鴻海、慈濟、台積電等，大家齊力用民間力量轉彎讓疫苗進來，政府、人民、相關企業團體合作，打到疫苗 。

對於國民黨台北市長參選人蔣萬安批評防疫分數不及格。陳時中說，防疫成績有賴最後評比，至少疫情開始後，就努力去想要怎麼不製造對立、怎樣維持整體社會氛圍，那是人與病毒對抗，達成全民抗疫，第一步已經算是成功，至於結果，到現在為止還有很多評比，防疫團隊的成績也不差，如果蔣萬安有這種感覺，之後會親自向蔣萬安說明。