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兩岸交流先尋共識？賴清德：交流不需要目的性政治前提

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
副總統賴清德表示，任何有目的性的政治前提來作為交流「其實都不需要」。記者程遠述／攝影
副總統賴清德表示，任何有目的性的政治前提來作為交流「其實都不需要」。記者程遠述／攝影

台師大政研所教授范世平今發表新書「蔡英文執政後的美中戰略與習近平之挑戰」，副總統賴清德出席致詞時表示，有人說如果台灣不接受一中原則、不接受九二共識，是不是能有新的共識，可用來進行兩岸交流，他認為任何有目的性的政治前提來作為交流「其實都不需要」。

賴清德表示，國家之間交往，跟人之間交往都一樣，尊重和善意是最基本的，例如看日本前首相安倍晉三對台幫助和支持，從來都沒有預設前提，因此如果兩岸交流要有任何有目的性的政治前提作為前提，都不需要。

賴清德也指出，就像范世平書名所說，台灣的兩岸壓力因處置得當，現在壓力漸漸轉向到中國身上，國際上像美國總統拜登、日本首相岸田文雄，或是安倍晉三說「台灣有事就是日本有事」等，不僅個別領導人曾表態支持台灣，包括G7七大工業國組織、NATO北大西洋公約組織還有歐盟高峰會等國際組織，都表達對印太地區和平穩定的關注。

賴清德也強調，總統蔡英文上任六年的兩岸關係，就是一段台灣善意不斷被忽略的歷史，蔡英文首任表達願意進行兩岸交流，承諾、善意不變，不會屈服壓力，也不會走對抗老路，不過中國卻「賞給台灣一個港澳模式的一國兩制」。

而在蔡英文第二任提出和平對等、民主對話等四個原則，得到的卻是中國軍機飛到台灣航空識別區，如果中國能感受到蔡英文善意，中國現在的挑戰不會如此巨大。

賴清德也表示，中國應該理解台灣社會廣大人民對中國的善意，之前的事情「來者已矣，往者可追」，也希望未來蔡英文對兩岸關係的用心和努力，大家都能有更多體會，搭起兩岸新交流。

副總統賴清德（圖中）表示，任何有目的性的政治前提來作為交流「其實都不需要」。記者程遠述／攝影
副總統賴清德（圖中）表示，任何有目的性的政治前提來作為交流「其實都不需要」。記者程遠述／攝影

賴清德 兩岸關係

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