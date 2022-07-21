2024評估自己第3名？ 柯文哲：會用一日雙塔精神克服

台北市長柯文哲昨接受媒體專訪指出 ，2024他一定會選，要讓民進黨不要太好選。柯文哲上午參加北市府振興方案2.0記者會受訪，媒體問柯自己評估第三名？柯文哲說，目前居於絕對劣勢，但「一日雙塔」是他人生最大鼓舞，這麼困難的事都可以克服，用一日雙塔精神去做事就可以。

柯文哲指出，以目前做的民意調查，其實國民黨加民眾黨，恐怕再把時代力量、基進黨加上去，都還小於民進黨，民進黨現在幾乎是一黨獨霸，特別民進黨經過這幾年精進，幾乎控制所有的媒體，把國營事業揮灑自如。

柯文哲表示，老實講，若純粹從目前看起來，就選舉上來講，民眾黨是居於絕對劣勢，但都可以騎一日雙塔，是人生最大鼓舞，這麼困難的事都可以克服，用一日雙塔精神去做事就可以。