台灣疫情屬緩降坡「0+7」鬆綁？ 李秉穎曝邊境開放時間點
中央流行疫情指揮中心先前在6月15日鬆綁邊境檢疫政策為「3+4」，亦即檢疫3天後，再進行4天自主防疫即可。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」訪問表示，台灣的境外感染的機會，已經與本土感染機會差不多，這一、兩個月就可以來討論「0+7」了，今年底以前應可鬆綁。
全台疫情持續緩降，先前指揮中心預計7月有望降至單日確診1萬例以下，但至今每天確診人數都在2萬例徘徊，是否疫情出現變數？對此，李秉穎表示，因為現在疫情變數太多，未來不可預測，台灣是第一次碰到這樣的疫情，沒有過去的經驗來預測未來，只能從其他國家的狀況，來推估台灣可能情況。
「全世界疫情趨勢分作2種」，李秉穎指出，一種是「直上直下」，經過3、4個月的大流行，就會回到原本的穩定水平；另一種則是「緩降坡」，澳洲、紐西蘭就是這種，疫情升溫後就待在平原期，4、5個月沒辦法完全降下來，下降速度非常慢，說不定台灣就是這種類型。
李秉穎也表示，日本疫情也相當特殊，有一很大的疫情，但後來降溫到原本的平和曲線，可是最近又升溫，高峰還跟上一波差不多；但其他國家即使有BA.4、BA.5變異株，也只會再出現個小峰而已，是否日本「未感染人數太多」造成？或是疫苗接種率影響？還是其他跟各國不同的條件？都需要再釐清。
至於先前才放寬一個月餘的邊境入境檢疫「3+4」政策，是否有望鬆綁「0+7」？李秉穎說，最近一、兩個月可以考慮了，因為全世界邊境都開放了，台灣不能落後太多。
他說，同時，台灣境外確診人數遠低於本土個案數，境外感染病毒進來機會，不會比本土感染差太多。
李秉穎表示，如果怕變異病毒，要阻斷就應該「14+7」，但變異株本來就會進來。
主持人周玉蔻也問及是否今年春節前是否有望出國？李秉穎說，明年很可能就可以出國玩了，「0+7」今年底前也應該就會鬆綁。
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