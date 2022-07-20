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一定選2024 柯文哲：不然民進黨太容易選「要它多花點錢」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
主持人問柯文哲2024是否一定會有角色？柯文哲說「對啦，選是一定要選，我不選，民進黨太容易選，好歹要讓民進黨社會財富重分配，要讓它(民進黨)多花點錢。」圖／引用自直播
主持人問柯文哲2024是否一定會有角色？柯文哲說「對啦，選是一定要選，我不選，民進黨太容易選，好歹要讓民進黨社會財富重分配，要讓它(民進黨)多花點錢。」圖／引用自直播

台北市長柯文哲今天接受「朱學恒的阿宅萬事通事務所」網路節目主持人朱學恒專訪，主持人問柯文哲2024是否一定會有角色？柯文哲說「對啦，選是一定要選，我不選，民進黨太容易選，好歹要讓民進黨社會財富重分配，要讓它(民進黨)多花點錢。」

主持人朱學恒也問柯文哲，當年民進黨不是也支持柯文哲，有沒有覺得怎麼會轉變這麼多？柯文哲說，「應該正確講，當年他們支持的不是柯文哲，支持的是民進黨」，「明白講，當年我也是被利用的」。

不過柯也說，還好他有亞斯伯格症，這是上帝給他的恩賜，很耐打，「我就是一副讓人家賺不到錢，人家要把我幹掉...」，主持人問，擋到哪些人財路？柯說，「至少在台北市，什麼都沒有，關說什麼都沒用，讓他們很不方便」。

柯也說，他也常常會放炮，例如基隆輕軌、基隆捷運等，「他們以為我會安安靜靜，不過基隆輕軌到基隆捷運，從頭到尾都是騙局」，基隆輕軌不是2017年3月小英不是信誓旦旦說4年後要完成，但怎麼從來不用出來道歉，怎麼有這好康，都不用出來道歉。

對於市政八年是否有最後遺憾？柯說，市長做得好？做得壞？台灣人還是習慣看得到的東西，那就是西區門戶計畫、東區門戶計畫等，但他自認做得最好，就是台北市貪汙不見了，最多工友技工等回紅包，不過之前大灣北段違反土地分區管制的有1678戶，柯也嘆，這就是歷史共業。

主持人也問，民進黨為何頻開砲柯文哲社宅？柯文哲說，蔡英文的8年20萬戶中，包括他的的8年5萬戶，「我跳票她一定會跳票」，就問一句話，「請蔡公布開工幾戶？我估計700戶，大概600多戶，你開工6百多罵我這個開工1萬2千多戶的幹什麼？」

柯文哲 民進黨 蔡英文

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