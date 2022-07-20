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行政院會明討論教育人員任用條例 教師解聘有新規

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
教育部。本報資料照
教育部。本報資料照

行政院會明天將討論人事行政總處簽陳教育部所擬「教育人員任用條例」部分條文修正草案，增訂任用機關在任用教育人員前，應查詢有無依法不得被任用情勢；若有內亂、外患、貪汙性侵害等行為，若屬實即予解聘或免職。

教育部表示，為營造安全校園環境，避免不適任教育人員於校園任職，故修正任用條例中有關教育人員之解聘、免職以及消極資格之規範，並參酌教師法第20條規定，增訂任用機關（構）於任用教育人員前，應查詢其有無依法不得被任用之情事，以及若為已任用者則應定期查詢之相關規定。

教育部表示，為加速不適任教育人員之處理程序，本次修法也增訂免報主管教育行政機關核准予以解聘或免職之事由，若有犯內亂、外患罪、貪汙行為，或性侵害犯罪防治法第2條第1項所定之罪而經法院判決確定者，服務單位應無審酌之空間，明定該等情形經查證屬實即應予以解聘或免職，無須報主管教育行政機關核准。

貪汙 性侵 行政院 教育部

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