捷克參議院發表演說 游錫堃：感謝力挺台灣

立法院長游錫堃今天下午在捷克參議院發演說表示，確保台灣的安全即是確保全球公共利益，所有民主同盟的友人應該讓威權政體知道，「我們不會束手讓他們稱心如意地遂行私慾。」應該秉持著勇氣及責任，攜手共同為守護自由民主普世價值而努力。

游錫堃表示，感謝參議長韋德齊的熱誠邀請，捷克與台灣雖然相距萬里，擁有不同的文化、宗教、地理風貌，然而台灣始終覺得捷克就像認識多年的老朋友，因為他們講著一種同樣的語言「民主」，共享自由、民主、人權及法治的普世價值，這些理念深植在骨血中，是今日立足世界的根本，更是彼此相互欣賞的最重要原因。

游錫堃說，捷克是一個反威權、反壓迫、愛好自由民主的國家，過去經歷德國納粹及蘇聯共產專政，可貴的是，在面對極權的壓迫性統治，捷克人民從未放棄對和平及自由的追求，1968年的布拉格之春、1989年的絲絨革命，見證捷克人民對民主追尋的堅定。

游錫堃說，正如貴國政治家杜布切克所說「你可以摧毀花朵，但你無法阻擋春天！」捷克到今天已經成為經濟發達、產業進步、人文薈萃、引領國際變革的偉大民主國家。今年7月起，貴國輪值歐盟主席國，相信捷克立國的精神一定會為歐洲國際帶來更大的成就。

游錫堃說，他要代表台灣人民特別感謝捷克對於台灣的支持，感謝貴國對於遭受強權霸凌台灣的感同身受。2020年韋德齊不畏中共強權威脅，堅定率團訪台完成前參議長柯佳洛的遺願，成為歷史上第一位進入台灣國會議場演講的非邦交國家現任議長。

他也說，韋德齊就像是春天的使者，帶來屬於民主台灣之國際空間的春天訊息。繼韋德齊之後，歐洲越來越多的友台人士在國際場合上公開以行動支持台灣，帶給台灣人民溫暖與力量。他要代表台灣立法院，在此親自感謝在座全體參議員的力挺，才有韋德齊在台灣那場激勵人心的演講。

游錫堃提到，也要感謝捷克在疫情肆虐的2021年捐贈台灣3萬劑疫苗，寒冬送暖更顯可貴；今年5月，在座參議員表決通過支持台灣參與WHO、國際刑警組織等國際組織，支持三言兩語難以道盡，但「患難見真情」，非常感謝參議員為台灣—捷克友好關係帶來的貢獻。

游錫堃指出，數年來，雖然看到台灣國際空間的春天漸漸到來，但他們也警覺到國際民主版圖正在逐漸縮小中，起而代之的是更多的威權、專制、迫害、霸凌，這種反民主的力量正在蠶食鯨吞一些民主地區，從阿富汗、緬甸軍政府、香港反送中、俄羅斯入侵烏克蘭等事件得到印證。

游錫堃說，這讓他們非常擔憂，如果放任極權的洪水橫流，那麼將如同捷克的哈維爾呼籲，獨裁制度不僅是政治的危機，更是文化危機或人性危機。他要呼籲世界民主同盟的友人們，一定要深究、了解中共政權的本質，防微杜漸，否則，很可能不久的將來會給人類帶來無法彌補的災難！

游錫堃說，中共的危險在於它的政治價值觀，中國有一種傳統政治思想，稱「天無二日，土無二王」、「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」。這種思想曾經主導中國政治2000多年。

他說，近年來中共欲與美國「共管太平洋」、提出「中國夢」、力行「戰狼外交」、遍設「孔子學院」、推動「一帶一路」、在南海違反對歐巴馬總統「無意搞軍事化」的諾言、在香港撕毀鄧小平「一國兩制，五十年不變」的承諾；聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」、「擁有台灣海峽的主權及管轄權」及最近「把手伸入南太平洋諸國，引起美國、澳洲、紐西蘭等國緊張」等都是這種思想下的產物。究其根本，中共的天朝思想與霸權心態，對印太地區及國際和平已經帶來巨大的威脅。

游錫堃說，台灣是崇尚民主自由的國度，與中國截然不同。今年2月「經濟學人智庫（EIU）」公布的「民主指數」，在167個國家與地區中，台灣位居全球第8名，亞洲第1名；也是在今年2月，人權組織「自由之家」公布2022年全球自由報告，台灣獲得94分，名列自由國家，與冰島等國並列世界第17名，在亞洲僅次於日本。

未來，游錫堃說，台灣會持續與志同道合的國家一起努力，共同捍衛全球自由民主與人權的發展，堅定反對全球一切形式的威權主義。一個錯誤的行為如果放任下去，就會變成習慣，如果選擇對不公義保持沉默，默許這些侵略行為，這股沉默的危險力量，會使世界腐蝕，民主倒退。

游錫堃說，大家應該秉持著勇氣及責任，攜手共同為守護自由民主普世價值而努力，期待在共同努力之下，未來不久的某一天，中國全體人民能與台灣捷克兩國人民一樣，共享自由民主的幸福生活。因為我相信貴國的一句格言「真理必勝」，民主自由一定會得到最終的勝利。

游錫堃也對韋德齊喊話，「您是台灣人，歡迎你有空多回家！」也竭誠歡迎在座各位參議員有機會多走訪台灣，台灣不但有能力，也願意為全球社群作出貢獻，台灣會持續與自由民主的友人並肩奮鬥，讓台捷之間堅若磐石的友誼永續發展。他也要很驕傲地說「我是台灣人，我是捷克人，因為我們都是民主人！」