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簡舒培批雙城論壇「1分鐘花1.5萬」 議長也直言很貴、很貴

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會。記者楊正海／攝影
台北市議會。記者楊正海／攝影

台北上海雙城論壇昨天落幕，議員今針對預算再砲轟北市府。議員簡舒培下午在議會指出，市府未經議會同意就動支預算，且60分鐘視訊會議花了95萬，一分鐘1.5萬，這樣花公帑無法接受。議長陳錦祥一聽也直說「很貴、很貴」，市府要寫出來怎麼花的，下周三前來函說明。

今年雙城論壇昨天結束，由於市議會上個會期政黨協商通過雙城論壇預算時，曾下但書，若共機、共艦持續擾台，不得動支這筆預算，也獲藍營同意。議員梁文傑下午在大會發言，審預算時下了但書或附帶決議，市府各機關該不該遵守？根據預算法52條，除非議會的但書或附帶決議是法律上不允許的，否則就是要遵守。

梁文傑也說，秘書處堅持用預算核銷，但這不是柯文哲硬凹就可以過得了關，否則議會即將開始審明年預算，何須字斟句酌，每次協商預算還附帶決議討論、吵半天，市府隨便不遵守就不遵守，若這樣市府預算書也不用送過來了，全部退回去就好。

簡舒培指出，昨天雙城論壇60分鐘會議，花了95萬，一分鐘花市民1.5萬公帑，她沒辦法接受，有甚麼樣的視訊會議、交流花這麼多錢，「最省錢的市長」是騙人的，應該是最會花錢的市長，為了60分鐘的作秀，一分鐘花市民1.5萬，開甚麼玩笑，議長和議會的尊嚴，應一起來顧，她要求市府要解釋清楚。

對於秘書處堅持用預算核銷這筆預算，陳錦祥要求秘書處一周內來函說明。市府主計處長鄭瑞成指出，原則上市府尊重議會附帶決議和但書，假設有窒礙難行的話，會寫答覆意見送到議會。至於60分鐘會議花了95萬，也會請秘書處會計室，把清單送來給議會參考。

雙城論壇 柯文哲 簡舒培 梁文傑 陳錦祥

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