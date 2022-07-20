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民眾黨訓練政策論述 推出5大論述

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨20日舉行政策論述營，訓練候選人政策論述能力。圖／台灣醒報
民眾黨20日舉行政策論述營，訓練候選人政策論述能力。圖／台灣醒報

「衡量在地狀況，結合民眾黨5大論述，打造最佳政策與論述！」民眾黨20日舉行「共同政見論述戰鬥營」，邀請黨籍議員候選人在民眾黨的「社會安全、居住正義、經濟繁榮、環境永續與財政紀律」5大政策面向中，找出地方可與其匹配之處，如「經濟繁榮」就可與地方產業結構、交通等問題進行連結。

民眾黨提出的「社會安全、居住正義、經濟繁榮、環境永續與財政紀律」政策，包括加強社會安全網、囤房稅、興建社宅、輔導中小企業淨零轉型、碳稅、減少不必要預算與舉債等政策。

討論形塑政策

民眾黨講師指出，前3場選戰論述營，是針對「社會安全、居住正義、經濟繁榮、環境永續與財政紀律」進行介紹，並讓各候選人對於街頭、公共場合宣講有更多訓練，但這場主要是要讓候選人思考如何將5大面向應用到在地，因此他希望候選人先彼此討論各地的狀況，並提出倡議，再逐漸形成政見。

現場也來了汐止、淡水、竹北與高雄等地的候選人，彼此討論各選區的狀況。在淡水參選新北市議員的陳靜儀說，淡水在地有5間學校，且面臨嚴重交通問題，因此交通、教育與留住在地人才是她未來要關注的面向。在竹北參選新竹縣議員的陳立基指出，竹北人口成長率全台最高，接近竹科，因此要設法改變交通阻塞的困境。

關注經濟庶民化

民眾黨立委邱臣遠也從中央的角度，向候選人介紹「經濟繁榮」的政策論述基礎，他指出，雖然經濟看起來是長遠、結構性的問題，如何將這個議題的尺度下降，讓一般民眾、中小企業主都聽得懂，是必須要思考的部分。他舉例說，可以關注中小企業淨零轉型，還有缺工、低薪、高房價等面向。

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民眾黨 邱臣遠

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