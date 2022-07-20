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為陳時中「這件事」 周玉蔻嗆高嘉瑜：X改不了吃X

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
媒體人周玉蔻臉書對高嘉瑜快閃陳時中造勢活動發表看法。圖／取自周玉蔻臉書
媒體人周玉蔻臉書對高嘉瑜快閃陳時中造勢活動發表看法。圖／取自周玉蔻臉書

民進黨台北市長參選人陳時中昨天霞海城隍廟參拜，並介紹競選團隊成員，但擔任競總副主委兼分區督導的民進黨立委高嘉瑜在上台不到2秒就急忙衝下台，高隨後解釋，是因為要參加朋友父親在宜蘭的家祭，所以才提早離場。不過，資深媒體人周玉蔻似乎仍無法認同，今天在臉書表示，「X改不了吃X」。

高嘉瑜也秀出對話紀錄截圖，證明事前已和競選總部說好，跟候選人一起拜拜完就可以離開，不用等到唱名上台，不過總幹事吳思瑤希望她等介紹完再離開，所以她才沒在參拜完就走，但也因為台上沒有她名字的站點，因此在被介紹完後趕快下台。

周玉蔻則表示，「高嘉瑜，台上的主角是台北市市長候選人陳時中，有沒有你的位置，重要嗎！哼！X改不了吃X」。

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