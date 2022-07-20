恩恩爸坦言會恨侯友宜 新北：理解完全理解他的心情
新北中和2歲童恩恩染疫身亡，恩恩爸今接受專訪時被問到會恨新北市長侯友宜嗎？他說會，因為如果不是在新北也許恩恩事件就不會發生。新北副市長劉和然說，對恩恩爸的心情可以完全理解，並呼籲其他人士，尤其有政治企圖、選舉考量而製造自己聲量的人，不需要去製造矛盾或衝突。
恩恩爸今日受訪表示，如果不是在新北也許恩恩事件就不會發生，還說會恨侯友宜。劉和然今日下午出席疫情記者會時回應，對恩恩爸爸的心情可以完全理解。
至於是否覺得因為選舉操作恩恩案？劉說，中央流行疫情指揮中心從疫情到現在成立，地方所有做法都是依照中央執行，任何縣市都一樣，新北市府希望相關案件交由司法單位釐清，因為任何一方都無法提出完全符合對方期待的真相，為了政治企圖、選舉衝聲量真的不需要，希望交由司法調查。
劉和然也呼籲，其他人士尤其有政治企圖或選舉考量的人，為自己的聲量去製造矛盾或衝突，真的不需要，就讓這事件回歸到司法單位調查。
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