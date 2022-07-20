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美前防長籲男女皆兵 朱立倫：兩岸和平對話才是關鍵

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨主席朱立倫(右一)出席國民黨北市議會黨團餐敘。記者楊正海／攝影
國民黨主席朱立倫(右一)出席國民黨北市議會黨團餐敘。記者楊正海／攝影

美國國防部前部長艾思博（Mark Esper）率團來台訪問，認為台灣應增加國防預算、延長徵兵制役期，男女都應服役一年以上。對此，國民黨主席朱立倫出席國民黨北市議會黨團餐敘時指出，政府也要負責任告訴民眾，處理兩岸關係時，除了國防提升，怎麼樣能夠避戰？怎麼改變現有的形式，能夠讓兩岸對話能夠和平，這才是關鍵。

朱立倫說，台灣的國防經費以及整體國民的國防意識，都需要要檢討，需要調整，國外友人有他的建議，回過頭來自己的政府要負責任的跟民眾說明清楚，要準備怎麼做，這個才是關鍵重點；一方面強化國防，要負責任告訴國人，一方面要能夠避戰，要能夠和平，這要怎麼做到？請蔡政府明白回答。

媒體問朱立倫，未來接下來持續往親美路線走？朱說，國民黨本來就是親美、友日、和中，這3個路線都是主要的路線，今天親美不是親美國，是親民主自由，這是從來沒有改變，而日本是國民黨的朋友，這是從馬英九時代甚至更早，都訂定的一個路線，兩岸的和平一定是堅定來推動，不會偏頗任何一方。

國民黨 朱立倫 美國

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