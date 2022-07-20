陳時中今向萬華道歉 黃珊珊：傷害已經造成

民進黨台北市長參選人陳時中今天到萬華龍山寺參拜，並對萬華道歉。台北市副市長黃珊珊今天說，當時對萬華的傷害非常大，到現在還沒恢復元氣，陳時中願意這樣說值得欣慰，但有些傷害已經造成，指揮中心並沒有說明整件事情，破口到底是諾富特還是萬華，這件事陳時中應該跟萬華人有個交代。

民進黨台北市長參選人陳時中首場選舉行程，就是前往龍山寺參拜，外界認為是要撫平萬華人遭汙名化的怨氣。陳時中今受訪時表示，過去在立院用詞不精準，必須要誠摯道歉，也強調Covid-19疫情是人與病毒的戰爭，不是用來製造分化對立，要人和人合作對抗病毒。

黃珊珊下午被問到陳時中向萬華道歉時說，萬華去年的過程真的是一部辛酸史，當時不只衛福部次長石崇良說錯話，對萬華的傷害非常大，至今還沒恢復元氣，陳時中願意這樣說值得欣慰，但有些傷害已經造成很久了，怎麼讓萬華人站起來、恢復正常生活，所以萬華有很多計畫，北中南萬華不同區塊的文化底蘊都希望凸顯出來。

黃珊珊說，目前萬華有專案，阿公店附近的馬路都鋪平，拆除違建、燈光打亮，讓大家不再認為萬華是老舊髒亂的地方，街友也有好的管理，讓市民覺得萬華是安全的，她也講過好幾次，萬華是現在台北市最安全的地方，希望大家重新看待萬華，除了龍山寺外還有很多在地文化，從萬華開始是好事情。

黃珊珊說，那時候對萬華真的傷害很大，當時連外送員都不願意送萬華，大家當時對萬華很恐懼，而她那時每天都去萬華，但指揮中心並沒有說明整件事情，破口到底是萬華還是諾富特，這件事陳時中應該跟萬華人有個交代。

針對大彎北段爭議，黃珊珊說，陳時中畢竟是中央執政黨提名參選人，大彎北段是台北市長必須處理的事情，如果參選台北市長，陳時中畢竟跟執政黨有直接溝通管道，如果對這件事情都不了解，市民如何判斷、怎麼選出心目中最適合的市長，所有問題不是只有北市府問題，目前是內政部的問題，陳時中如果為台北市著想，應該去了解並向內政部溝通，不要耽誤市民。