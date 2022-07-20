6個月至5歲幼兒莫德納疫苗 基隆七區施打站22日開打

基隆市今天確診人數為411人，全市專責病房收治48人，維持逾5成空床率。市長林右昌說，基隆自22日起，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗七區施打站及合約醫療院所同步開打，幼兒施打第一劑能有效降低重症及預防MIS-C和長新冠。

林右昌說，最近疫情趨緩，民眾會有緩施打疫苗現象，但疫苗接種後，還要14天才能產生防護力，尤其現在幼兒疫苗開打，他還是呼籲家長可以盡快帶孩子完成疫苗接種，產生防護力，這才是正確防疫觀念。

林右昌表示，專家預估新型變異株BA.4、BA.5可能再起，為提升幼兒疫苗保護力，指揮中心宣佈開放「6個月至5歲幼兒」，可接種莫德納COVID-19疫苗，劑量為成人劑型四分之一，接種疫苗有一定機率可預防新冠肺炎感染，若孩子確診也可大大降低重症機率，預防MIS-C和長新冠的後遺症。其中，對預防 MIS-C有效性更可達90%以上。

基隆市衛生局說明，在6個月至5歲幼兒臨床試驗中，接種COVID-19疫苗不良反應大多屬輕微、暫時性。臨床試驗中，沒有發現有心肌炎、心包膜炎或死亡案例。

基隆市已獲配發5000劑幼兒Moderna疫苗，7月22日到7月31日期間，在七區開設施打站，提供免預約、隨到隨打服務，以及轄內19家內兒科及家庭醫學科合約院所，提供專診預約服務，接種服務資訊可在市長臉書、魅力基隆臉書及基隆市衛生局網站查詢。