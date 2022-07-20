快訊

台北羽賽／戴資穎回來了！首輪只花22分鐘輕鬆奪勝

爭議連環爆！林智堅餐會辦在鄭文燦官邸 市府回應了

「最強護照」排行出爐！這國擁193地免簽蟬聯第一名 台灣排第34

6個月至5歲幼兒莫德納疫苗 基隆七區施打站22日開打

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
6個月至5歲幼兒莫德納疫苗，基隆七區施打站22日開打。圖／基隆市政府提供
6個月至5歲幼兒莫德納疫苗，基隆七區施打站22日開打。圖／基隆市政府提供

基隆市今天確診人數為411人，全市專責病房收治48人，維持逾5成空床率。市長林右昌說，基隆自22日起，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗七區施打站及合約醫療院所同步開打，幼兒施打第一劑能有效降低重症及預防MIS-C和長新冠。

林右昌說，最近疫情趨緩，民眾會有緩施打疫苗現象，但疫苗接種後，還要14天才能產生防護力，尤其現在幼兒疫苗開打，他還是呼籲家長可以盡快帶孩子完成疫苗接種，產生防護力，這才是正確防疫觀念。

林右昌表示，專家預估新型變異株BA.4、BA.5可能再起，為提升幼兒疫苗保護力，指揮中心宣佈開放「6個月至5歲幼兒」，可接種莫德納COVID-19疫苗，劑量為成人劑型四分之一，接種疫苗有一定機率可預防新冠肺炎感染，若孩子確診也可大大降低重症機率，預防MIS-C和長新冠的後遺症。其中，對預防 MIS-C有效性更可達90%以上。

基隆市衛生局說明，在6個月至5歲幼兒臨床試驗中，接種COVID-19疫苗不良反應大多屬輕微、暫時性。臨床試驗中，沒有發現有心肌炎、心包膜炎或死亡案例。

基隆市已獲配發5000劑幼兒Moderna疫苗，7月22日到7月31日期間，在七區開設施打站，提供免預約、隨到隨打服務，以及轄內19家內兒科及家庭醫學科合約院所，提供專診預約服務，接種服務資訊可在市長臉書、魅力基隆臉書及基隆市衛生局網站查詢。

莫德納疫苗 基隆 衛生局

延伸閱讀

高階警人事異動！基隆市警局長張樹德接任 今拜會市長林右昌

當林佳龍北區總督導 林右昌：我是半個新北人義不容辭

找鄭文燦、林右昌當南北戰區督導 葉元之批林佳龍巨嬰

球子山燈塔人氣上升 里長建議移拒馬、建公廁

相關新聞

所得均收高低差149倍 藍批綠：內宣數字亮麗但貧富懸殊

國民黨立法院黨團今指出，民進黨政府宣稱台灣經濟成長成績亮麗，110年平均每人國民所得有79萬7,546元，但根據財政部綜...

林佳龍認為侯友宜民調好比冰山 一塊融化就雪崩

民進黨新北市長參選人林佳龍今日接受「齊有此理」專訪時提到新北市長侯友宜的民調，他說，侯友宜近期的民調比起過去動輒七、八成...

恩恩爸坦言會恨侯友宜 新北：理解完全理解他的心情

新北中和2歲童恩恩染疫身亡，恩恩爸今接受專訪時被問到會恨新北市長侯友宜嗎？他說會，因為如果不是在新北也許恩恩事件就不會發...

美前防長籲男女皆兵 朱立倫：兩岸和平對話才是關鍵

美國國防部前部長艾思博（Mark Esper）率團來台訪問，認為台灣應增加國防預算、延長徵兵制役期，男女都應服役一年以上...

6個月至5歲幼兒莫德納疫苗 基隆七區施打站22日開打

基隆市今天確診人數為411人，全市專責病房收治48人，維持逾5成空床率。市長林右昌說，基隆自22日起，6個月至5歲幼兒莫...

論文門對選舉影響不大？選民看林智堅風波應化繁為簡

民進黨桃園市長參選人林智堅捲入兩本論文抄襲風波，演變到今，已不意外的變成政黨互鬥，林智堅論文到底有無違反學術倫理，反而不是外界關注的重點。有民調指桃園選民對林智堅論文涉抄襲一事，過半受訪者認為不嚴重，據此做出結論，認為論文風波對林智堅的選情影響不大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。