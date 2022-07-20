快訊

台北羽賽／戴資穎回來了！首輪只花22分鐘輕鬆奪勝

爭議連環爆！林智堅餐會辦在鄭文燦官邸 市府回應了

「最強護照」排行出爐！這國擁193地免簽蟬聯第一名 台灣排第34

綠新任中常委就職 蔡總統勉勵：承擔顧好台灣未來責任

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中執會今天進行新任中常執委及中評委宣誓就職典禮。圖／民進黨提供
民進黨中執會今天進行新任中常執委及中評委宣誓就職典禮。圖／民進黨提供

民進黨中執會今天進行新任中常執委及中評委宣誓就職典禮，並由身兼黨主席的蔡英文總統親自完成監交。蔡總統表示，希望未來，不管在行政、立法部門的同志，都可以堅守崗位，持續推動各項福國利民的改革，擦亮「綠色執政、品質保證」這塊招牌，用經得起檢驗的執政佳績，開拓新局，承擔民主進步黨顧好台灣未來的責任。

蔡總統指出，歡迎新任的中執委，過去幾個禮拜，黨內選舉順利地完成了，主要的縣市候選人也提名完成，這一次的整體環境確實是比2018年好一些，台灣逐步渡過疫情衝擊，邁向正常生活，打造兼顧防疫與穩定經濟的新台灣模式；但是，面對國民黨14個執政縣市，很多都是連任的縣市長，挑戰連任的縣市長，確實是比較吃力的工作。

蔡總統說，這幾年來，政府推動產業轉型，讓台灣的經濟實力更為堅強，為了讓全體國人共享經濟成長的果實，推動「加薪、減稅、增福利」；為了減輕家庭的負擔，政府發展長照幼托體系，並且提升育兒津貼，實現國中小學「班班有冷氣、校校會發電」。執政的目的，是為了讓台灣有更好的未來，面對年底九合一的選舉，更要團結所有台灣隊友，一起讓國家能夠持續前進。

蔡總統表示，民進黨在過去幾個禮拜的過程中，雖然大家有競爭，或者有一些看法上的不同，但基本上，都維持了團結的態勢。社會在觀察民進黨時也會覺得，民進黨的每個人都很有自己的想法，但民進黨最大的特色，就是當事情定了，大家就團結了。

蔡總統指出，在這幾個月時間裡，選舉的時候都有一連串的危機，但是如果在面對危機的時候處理得好，民進黨就得分；處理得不好，就失分。所以不要輕忽每一個挑戰，也不要輕忽每一次的攻擊，更不要輕忽每一次的危機，都要謹慎地面對，只要民進黨團結，一個一個地解決所面臨的攻擊跟危機的話，相信最後會有不錯的成績。

民進黨中執會今天進行新任中常執委及中評委宣誓就職典禮。圖／民進黨提供
民進黨中執會今天進行新任中常執委及中評委宣誓就職典禮。圖／民進黨提供
民進黨中執會今天進行新任中常執委及中評委宣誓就職典禮。圖／民進黨提供
民進黨中執會今天進行新任中常執委及中評委宣誓就職典禮。圖／民進黨提供
民進黨中執會今天進行新任中常執委及中評委宣誓就職典禮。圖／民進黨提供
民進黨中執會今天進行新任中常執委及中評委宣誓就職典禮。圖／民進黨提供
民進黨中執會今天進行新任中常執委及中評委宣誓就職典禮。圖／民進黨提供
民進黨中執會今天進行新任中常執委及中評委宣誓就職典禮。圖／民進黨提供

民進黨 蔡英文

延伸閱讀

防議長選舉跑票 民進黨祭出制度化「違者最重開除黨籍」

朱立倫：台灣面臨缺電危機 民進黨應檢討錯誤能源政策

蔡總統接見歐盟訪團：共同打造具有韌性的民主陣線

逾49％不認同接受民進黨徵召 陳時中：請大家給我祝福

相關新聞

所得均收高低差149倍 藍批綠：內宣數字亮麗但貧富懸殊

國民黨立法院黨團今指出，民進黨政府宣稱台灣經濟成長成績亮麗，110年平均每人國民所得有79萬7,546元，但根據財政部綜...

林佳龍認為侯友宜民調好比冰山 一塊融化就雪崩

民進黨新北市長參選人林佳龍今日接受「齊有此理」專訪時提到新北市長侯友宜的民調，他說，侯友宜近期的民調比起過去動輒七、八成...

恩恩爸坦言會恨侯友宜 新北：理解完全理解他的心情

新北中和2歲童恩恩染疫身亡，恩恩爸今接受專訪時被問到會恨新北市長侯友宜嗎？他說會，因為如果不是在新北也許恩恩事件就不會發...

美前防長籲男女皆兵 朱立倫：兩岸和平對話才是關鍵

美國國防部前部長艾思博（Mark Esper）率團來台訪問，認為台灣應增加國防預算、延長徵兵制役期，男女都應服役一年以上...

6個月至5歲幼兒莫德納疫苗 基隆七區施打站22日開打

基隆市今天確診人數為411人，全市專責病房收治48人，維持逾5成空床率。市長林右昌說，基隆自22日起，6個月至5歲幼兒莫...

論文門對選舉影響不大？選民看林智堅風波應化繁為簡

民進黨桃園市長參選人林智堅捲入兩本論文抄襲風波，演變到今，已不意外的變成政黨互鬥，林智堅論文到底有無違反學術倫理，反而不是外界關注的重點。有民調指桃園選民對林智堅論文涉抄襲一事，過半受訪者認為不嚴重，據此做出結論，認為論文風波對林智堅的選情影響不大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。