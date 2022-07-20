綠新任中常委就職 蔡總統勉勵：承擔顧好台灣未來責任

民進黨中執會今天進行新任中常執委及中評委宣誓就職典禮，並由身兼黨主席的蔡英文總統親自完成監交。蔡總統表示，希望未來，不管在行政、立法部門的同志，都可以堅守崗位，持續推動各項福國利民的改革，擦亮「綠色執政、品質保證」這塊招牌，用經得起檢驗的執政佳績，開拓新局，承擔民主進步黨顧好台灣未來的責任。

蔡總統指出，歡迎新任的中執委，過去幾個禮拜，黨內選舉順利地完成了，主要的縣市候選人也提名完成，這一次的整體環境確實是比2018年好一些，台灣逐步渡過疫情衝擊，邁向正常生活，打造兼顧防疫與穩定經濟的新台灣模式；但是，面對國民黨14個執政縣市，很多都是連任的縣市長，挑戰連任的縣市長，確實是比較吃力的工作。

蔡總統說，這幾年來，政府推動產業轉型，讓台灣的經濟實力更為堅強，為了讓全體國人共享經濟成長的果實，推動「加薪、減稅、增福利」；為了減輕家庭的負擔，政府發展長照幼托體系，並且提升育兒津貼，實現國中小學「班班有冷氣、校校會發電」。執政的目的，是為了讓台灣有更好的未來，面對年底九合一的選舉，更要團結所有台灣隊友，一起讓國家能夠持續前進。

蔡總統表示，民進黨在過去幾個禮拜的過程中，雖然大家有競爭，或者有一些看法上的不同，但基本上，都維持了團結的態勢。社會在觀察民進黨時也會覺得，民進黨的每個人都很有自己的想法，但民進黨最大的特色，就是當事情定了，大家就團結了。