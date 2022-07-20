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朱立倫：台灣面臨缺電危機 民進黨應檢討錯誤能源政策

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。本報系資料照
國民黨主席朱立倫。本報系資料照

國民黨主席朱立倫今日在中常會上表示，近日在接見國際友人時，大家除了提到台灣的國防力量，也特別關注國內的能源安全問題。台灣缺電嚴重，民進黨長期以來錯誤的能源政策，不但導致缺電危機，更造成國家安全最大的傷害，他呼籲民進黨重新檢討錯誤的能源政策，才是全民之福。

朱立倫表示，近期有許多國際友人與媒體來訪，國民黨必然要連結國際，並秉持「親美、友日、和中」的一貫路線。親美就是堅持民主自由，這點不會改變；而日本是台灣的鄰居、朋友，當然要以友善的態度來面對；至於兩岸關係，上週海峽論壇由副主席夏立言代表參與，而明天的兩岸青年峰會，由連勝文副主席代表以預錄方式參與，希望兩岸能夠持續對話、交流，保持兩岸和平。

朱立倫表示，大家都知道台灣缺電問題非常嚴重，使用的包括石油、天然氣、煤等能源，都仰賴從國外進口，而這些能源的安全存量都非常短，石油只有十一天，天然氣只有十五天，從國家安全的角度，這都是台灣最弱的一環。

他強調，民進黨長期以來錯誤的能源政策，不但導致現在缺電的危機，也造成國家安全最大的傷害；最近各地都有的小區域停電，其實某種程度上是區域限電已經出現，這是國家非常大的危機，國民黨再一次呼籲民進黨政府重新檢討能源政策，才是真正的全民之福。

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