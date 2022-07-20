所得均收高低差149倍 藍批綠：內宣數字亮麗但貧富懸殊

國民黨立法院黨團今指出，民進黨政府宣稱台灣經濟成長成績亮麗，110年平均每人國民所得有79萬7,546元，但根據財政部綜所稅申報20分位最高5%與最低5%統計，綜所最低5%在2020年為3.4萬元，最高5%為505.3萬元，貧富差距倍數，從2016年的104倍拉大到2020年的149倍。

國民黨團總召曾銘宗指出，這顯示所謂的經濟成果，並沒有讓全民共享，財富集中在少數人手上，而且不只貧富差距擴大，包括實質薪資倒退、物價上漲以及富者囤房等不公平現象持續發生，政府都沒解決，只會選舉及大內宣「騙選票」。

曾銘宗表示，住宅價格指數從105年的100%到今年第一季121%，顯示蔡政府執政期間，房價越來越高，另外據房價所得比，年輕人要不吃不喝9.46年才買得起房子。

曾銘宗也表示，且根據財政部全國非自用住宅房屋稅籍個人歸戶統計表顯示，有3戶房子以上高達36,707人、4戶以上有17,250人、10戶以上有1,659人，年輕朋友買不起房，但有錢人一直買豪宅、囤房，呼籲政府拿出囤房稅政策機制。

國民黨立委謝衣鳳則指出，除貧富差距，今年1月開始，痛苦指數從6.44%上升到5月的7.07%，代表物價指數上漲，且各類別食衣住行的花費，通通漲價，例如蛋價年增率高達29.11%，而17項主要民生必需用品中，2020年平均年增率為0.3%、2021年平均年增率2.4%、到了2022年1-6月的平均年增率高達4.2%。

謝衣鳳表示，主計總處5月份數據顯示，收入最低20%家庭物價變動率為3.64%，中收入60%家庭物價變動率為3.45%，換句話說，物價上漲影響了80%家庭，中低所得家庭生活因持續通膨將變得更辛苦，實質薪資現已呈現負成長，政府應該辦法，否則所得較低的人們，根本無法抵擋通膨衝擊。