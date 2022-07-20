快訊

直播／本土確診今增26,943例、57病歿 40多歲女家中過世

林百里妻遭「閨密」誆騙買違法境外基金 損失5000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡總統接見歐盟訪團：共同打造具有韌性的民主陣線

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午接見「歐洲議會副議長畢爾訪問團」。圖／取自總統府直播
蔡英文總統今天上午接見「歐洲議會副議長畢爾訪問團」。圖／取自總統府直播

蔡英文總統今天上午接見「歐洲議會副議長畢爾訪問團」，感謝歐洲議會關注臺灣議題及通過多項友台決議案，並指出，台灣和歐盟是理念相近的夥伴，期盼加速推動「雙邊投資協定」，為雙方的人民創造更多福祉，並共同打造具有韌性的民主陣線。

畢爾說，歐盟非常樂意與中國保持友好關係，但也聲明歐洲對中國逐漸趨向片面改變現狀的做法表達嚴正關切，片面改變現狀的局面，不論基於任何情況或說詞，絕對不能發生，「只有台灣人民可以決定台灣自己的未來」。

畢爾呼籲，中國應停止威脅恫嚇，同時也告誡中國切勿破壞台灣的蓬勃發展，應該在與台灣互相尊重和對話的基礎上，對維持現狀扮演積極且有建設性的角色。

蔡總統表示，這次是歐洲議會高層首度正式訪問台灣，對雙邊關係的深化，意義非凡。畢爾是台灣的好朋友，長期在歐洲議會為台灣發聲，不僅支持台灣的國際參與，也非常重視台海的和平穩定發展。

蔡總統說，在畢爾和歐洲議員朋友的支持下，過去這幾年來，歐洲議會越來越關注台灣議題。從去年1月到現在，已經通過20項友台決議案。藉這個機會，也要代表台灣人民向畢爾表達誠摯的感謝。

蔡總統指出，現在歐盟執行的「綠色新政」和「數位轉型」計畫，也跟台灣積極發展的戰略產業方向不謀而合。在今年初，我國政府提出「強化歐洲鏈結計畫」，希望台灣和歐盟一起建立更堅實的夥伴關係，並且加速推動「雙邊投資協定」，為雙方的人民創造更多的福祉。

畢爾表示，台灣和歐洲在地理上雖然遙遠，但是共享價值使彼此連結在一起，對於台灣每天都受到的威脅感同身受。畢爾指出，台灣社會選擇了由下而上的民主體制，讓台灣人民在不同政黨的政治立場下，仍然能持續發展台灣蓬勃、有活力的民主制度。

畢爾指出，台灣是具有戰略重要性、負責任且可信賴的國際夥伴，不論是希望成為世界衛生大會（WHA）觀察員、與歐洲洽簽雙邊貿易投資協定或升級歐洲在臺的經貿代表工作，都值得全球的支持。

畢爾副議長認為，全球理念相近的民主陣營應當正視台灣的訴求。歐洲議會致力於深化、鞏固並多元發展雙邊關係，歐洲和台灣十分契合，雙方皆具有理念相近的社會，及共享的價值和目標，雙方將一起在這個基礎上持續發展。

歐盟 台灣人 歐洲議會副議長畢爾

延伸閱讀

烏總統解雇大批情報官員 第一夫人美國求助

歐盟駐陸大使提和平統一 外交部：台灣主權屬台灣人民

曾同台蔡總統、陳時中！民進黨屏東縣長參選人周春米確診

「西方制裁奏效」 歐盟：俄羅斯經濟將衰退10.4%

相關新聞

所得均收高低差149倍 藍批綠：內宣數字亮麗但貧富懸殊

國民黨立法院黨團今指出，民進黨政府宣稱台灣經濟成長成績亮麗，110年平均每人國民所得有79萬7,546元，但根據財政部綜...

好戰派鼓吹兩岸衝突 為美國利益犧牲 別人家孩子死不完？

卸任美國國防部長艾思博建議台灣表現自我防衛決心，如何才是表現決心，這位政客鼓吹增加國防預算，延長徵兵役期一年以上，男女皆兵。美國人荒謬，無視兩岸問題本質上是政治問題，可以透過政治手段，或者軍事手段解決，艾思博不思政治解決之道，鼓吹好戰言論，正是提油救火，單憑軍事手段，只會給台灣帶來難以彌補損失的戰爭災難，將台灣陷於毀滅境地。

內政部：台灣防制人口販運評比 連續13年獲第1級

內政部今天說，美國國務院19日公布2022年全球防制人口販運評比結果，台灣連續13年獲評為「第1級」國家，與美、英等國並...

蔡總統接見歐盟訪團：共同打造具有韌性的民主陣線

蔡英文總統今天上午接見「歐洲議會副議長畢爾訪問團」，感謝歐洲議會關注臺灣議題及通過多項友台決議案，並指出，台灣和歐盟是理...

喬友大火釀傷亡 監院糾正彰化縣政府

彰化喬友大樓去年發生大火，造成4死22傷，包括消防員陳志帆不幸殉職。監察委員葉大華、浦忠成今天表示，針對跨機關協調不周及...

詆毀城市成選戰起手式？ 參選人打負面攻擊牌不再吃香

政治人物投身縣市長選戰，難道都得從詆毀城市發展為起手式嗎？首長參選人眼中的城市，似乎都像斷垣殘壁，停滯、未升級，他們看似批評對手，卻抹煞每一位民眾兢兢業業工作與生活的成果，如此高傲地態度，不僅瞧不起選民，也反映台灣選戰下，真正停滯者，正是這些把持資源的政治人物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。