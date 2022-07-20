蔡總統接見歐盟訪團：共同打造具有韌性的民主陣線

蔡英文總統今天上午接見「歐洲議會副議長畢爾訪問團」，感謝歐洲議會關注臺灣議題及通過多項友台決議案，並指出，台灣和歐盟是理念相近的夥伴，期盼加速推動「雙邊投資協定」，為雙方的人民創造更多福祉，並共同打造具有韌性的民主陣線。

畢爾說，歐盟非常樂意與中國保持友好關係，但也聲明歐洲對中國逐漸趨向片面改變現狀的做法表達嚴正關切，片面改變現狀的局面，不論基於任何情況或說詞，絕對不能發生，「只有台灣人民可以決定台灣自己的未來」。

畢爾呼籲，中國應停止威脅恫嚇，同時也告誡中國切勿破壞台灣的蓬勃發展，應該在與台灣互相尊重和對話的基礎上，對維持現狀扮演積極且有建設性的角色。

蔡總統表示，這次是歐洲議會高層首度正式訪問台灣，對雙邊關係的深化，意義非凡。畢爾是台灣的好朋友，長期在歐洲議會為台灣發聲，不僅支持台灣的國際參與，也非常重視台海的和平穩定發展。

蔡總統說，在畢爾和歐洲議員朋友的支持下，過去這幾年來，歐洲議會越來越關注台灣議題。從去年1月到現在，已經通過20項友台決議案。藉這個機會，也要代表台灣人民向畢爾表達誠摯的感謝。

蔡總統指出，現在歐盟執行的「綠色新政」和「數位轉型」計畫，也跟台灣積極發展的戰略產業方向不謀而合。在今年初，我國政府提出「強化歐洲鏈結計畫」，希望台灣和歐盟一起建立更堅實的夥伴關係，並且加速推動「雙邊投資協定」，為雙方的人民創造更多的福祉。

畢爾表示，台灣和歐洲在地理上雖然遙遠，但是共享價值使彼此連結在一起，對於台灣每天都受到的威脅感同身受。畢爾指出，台灣社會選擇了由下而上的民主體制，讓台灣人民在不同政黨的政治立場下，仍然能持續發展台灣蓬勃、有活力的民主制度。

畢爾指出，台灣是具有戰略重要性、負責任且可信賴的國際夥伴，不論是希望成為世界衛生大會（WHA）觀察員、與歐洲洽簽雙邊貿易投資協定或升級歐洲在臺的經貿代表工作，都值得全球的支持。

畢爾副議長認為，全球理念相近的民主陣營應當正視台灣的訴求。歐洲議會致力於深化、鞏固並多元發展雙邊關係，歐洲和台灣十分契合，雙方皆具有理念相近的社會，及共享的價值和目標，雙方將一起在這個基礎上持續發展。