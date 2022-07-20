喬友大火釀傷亡 監院糾正彰化縣政府

彰化喬友大樓去年發生大火，造成4死22傷，包括消防員陳志帆不幸殉職。監察委員葉大華、浦忠成今天表示，針對跨機關協調不周及監督不力等情況，昨天在內族委員會已通過提案，糾正彰化縣政府。

葉大華表示，彰化縣政府跨機關協調不周及監督不力，彰化縣府建設處、城觀處未善盡監督權責，橫向溝通與勾稽欠缺，防火避難設施處於失能狀況，也導致建築物現況與原核准圖說不一，竟然通過變更使用及登記使用，也導致消防局在火災時未能及時獲取建築相關資訊。

浦忠成表示，喬友大火是因為一系列致命因素導致，各機關、喬友大樓內的旅館經營者，平常有無做好準備、依據法規做勾稽複查等，遇到大火全都打回原形，此案也延伸對消防體系的檢討。

葉大華另指出，彰化縣消防員的人口服務比近3年高於全國平均，但在面對火災發生時，派遣調度卻陷困境，火災當下的「緊急救援小組」（RIT）策略有待精進。

兩位監委表示，針對喬友大樓大火所曝露的問題，也促請行政院督同內政部檢討改進，包含複合式大樓閒置、停業空間公安檢查問題，並正視基層消防員訴求，建立支持體系。