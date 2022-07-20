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影／向詐騙集團宣戰 打詐國家隊成立12天破400集團

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
打詐國家隊」短短12天就破獲400多個詐騙集團，查扣不法所得一億多元，圖為俗稱「貓池」用來存放電話卡的設備。記者杜建重／攝影
打詐國家隊」短短12天就破獲400多個詐騙集團，查扣不法所得一億多元，圖為俗稱「貓池」用來存放電話卡的設備。記者杜建重／攝影

行政院長蘇貞昌上午出席「新世代打擊詐欺策略行動綱領」暨執行成果說明記者會，除力挺剛上任的警政署長黃明昭與刑事警察局長李西河，也宣布撥款14億元協助警方增添更多機具設備，成立「打詐國家隊」，一同向詐騙集團宣戰。

蘇貞昌表示，「打詐國家隊」結合內政部、金管會、法務部和高檢署跨部會合作，就是針對詐騙集團日新月異的犯罪手法，集結政府所有的力量共同阻詐，他很高興「打詐國家隊」成立以來，短短12天就破獲400多個詐騙集團，抓到近兩千人，也查扣不法所得一億多元，有非常顯著效果，他除了對各部份表示肯定之外，也期盼大家積極合作，力阻這些新型態的犯罪手法。

行政院團隊歷經1年7個多月籌劃，訂頒「新世代打擊詐欺策略行動網領」，結合內政部、國家通訊傳播委員會、金管會、法務部及各協辦機關成立「打詐國家隊」，以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向破解詐騙手法，建立國內「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」之終極目標。

警政署長黃明昭上任後，會同台灣高檢署啟動首波為期12天之「全國同步打擊詐欺專案行動」，共計查獲詐欺集團408團、犯嫌1958人(其中具組織犯罪身分者179人)，羈押犯嫌144人，查扣現金5860萬餘元、不動產2處、車輛22輛及金融帳戶等資產，總計扣案不法金額高達1億297萬餘元，成果相當豐碩。

「打詐國家隊」掃蕩的重點主要是針對詐騙集團藉由第三方支付服務業者及轉帳水房隱匿不法贓款，深入追查個案金流、集團共犯、幹部、後金主及操控之組織幫派成員等核心角色。

行政院長蘇貞昌（右二）上午在內政部長徐國勇（右三）等人陪同下，前往刑事局視察「打詐國家隊」成立12天以來豐碩的成果。記者杜建重／攝影
行政院長蘇貞昌（右二）上午在內政部長徐國勇（右三）等人陪同下，前往刑事局視察「打詐國家隊」成立12天以來豐碩的成果。記者杜建重／攝影
行政院長蘇貞昌（左五）上午帶領內政部、法務部、金管會、高檢署等部會首長，宣布成立「打詐國家隊」，一同向詐騙集團宣戰。記者杜建重／攝影
行政院長蘇貞昌（左五）上午帶領內政部、法務部、金管會、高檢署等部會首長，宣布成立「打詐國家隊」，一同向詐騙集團宣戰。記者杜建重／攝影
行政院長蘇貞昌（右）上午出席「新世代打擊詐欺策略」執行成果記者會，宣布撥款14億元協助警方增添更多機具設備，成立「打詐國家隊」。記者杜建重／攝影
行政院長蘇貞昌（右）上午出席「新世代打擊詐欺策略」執行成果記者會，宣布撥款14億元協助警方增添更多機具設備，成立「打詐國家隊」。記者杜建重／攝影
行政院長蘇貞昌（右二）前往刑事局視察「打詐國家隊」執行成果，在警政署長黃明昭（左一）與刑事警察局局長李西河（左二）等人解說下，了解第三方支付的犯罪手法。記者杜建重／攝影
行政院長蘇貞昌（右二）前往刑事局視察「打詐國家隊」執行成果，在警政署長黃明昭（左一）與刑事警察局局長李西河（左二）等人解說下，了解第三方支付的犯罪手法。記者杜建重／攝影

詐騙集團 詐欺 黃明昭

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