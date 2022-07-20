影／向詐騙集團宣戰 打詐國家隊成立12天破400集團

行政院長蘇貞昌上午出席「新世代打擊詐欺策略行動綱領」暨執行成果說明記者會，除力挺剛上任的警政署長黃明昭與刑事警察局長李西河，也宣布撥款14億元協助警方增添更多機具設備，成立「打詐國家隊」，一同向詐騙集團宣戰。

蘇貞昌表示，「打詐國家隊」結合內政部、金管會、法務部和高檢署跨部會合作，就是針對詐騙集團日新月異的犯罪手法，集結政府所有的力量共同阻詐，他很高興「打詐國家隊」成立以來，短短12天就破獲400多個詐騙集團，抓到近兩千人，也查扣不法所得一億多元，有非常顯著效果，他除了對各部份表示肯定之外，也期盼大家積極合作，力阻這些新型態的犯罪手法。

行政院團隊歷經1年7個多月籌劃，訂頒「新世代打擊詐欺策略行動網領」，結合內政部、國家通訊傳播委員會、金管會、法務部及各協辦機關成立「打詐國家隊」，以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向破解詐騙手法，建立國內「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」之終極目標。

警政署長黃明昭上任後，會同台灣高檢署啟動首波為期12天之「全國同步打擊詐欺專案行動」，共計查獲詐欺集團408團、犯嫌1958人(其中具組織犯罪身分者179人)，羈押犯嫌144人，查扣現金5860萬餘元、不動產2處、車輛22輛及金融帳戶等資產，總計扣案不法金額高達1億297萬餘元，成果相當豐碩。