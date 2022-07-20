名嘴稱中國支持的總統候選人 柯文哲：沒給薪水沒他辦法

台北上海雙城論壇昨落幕，台北市長柯文哲致詞提及共機擾台，綠營名嘴溫朗東分析，中國對雙城論壇態度異常低調，認為中國在配合柯文哲，背後政治意涵是「柯文哲取代國民黨，成為中國支持的總統候選人」。柯文哲今天回應，「奇怪，這些人當年都支持我....，不過因為我沒有付薪水給他，沒有辦法」。

溫朗東表示，雙城論壇19日上午舉行，但中國方面異常低調，從人民日報、新華網、環球時報、中國台灣網等，到昨日下午兩點，都沒有即時的報導，新聞還停留在3天前的「預告19日要舉辦」，他認為「中國是在配合柯文哲」，甚至背後的政治意涵，是「柯文哲取代國民黨，成為中國支持的總統候選人」。

對此，柯文哲今天視察信義線東延段工程銜接象山站隧道貫通行程受訪表示，「我覺得很奇怪，這些人當年都支持我，不過因為我沒有付薪水給他，沒有辦法」，聽聽就好，人家講什麼，為什麼要去評論所有人講的話。