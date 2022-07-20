雙城論壇陸提「共同政治基礎」柯文哲：本就是各自表述

台北市長柯文哲昨天在雙城論壇提及共機擾台，上海市長龔正呼應，證明兩岸交流離不開「共同政治基礎」，陸委會說，「政治基礎」沒有我國家主權之存在空間，台灣不會接受。柯文哲今天被問及此看法說，雙城論壇本來就是各自表述。

今年台北上海雙城論壇昨天落幕，柯文哲在論壇提及共機頻繁出現台灣西南海域等，已傷害兩岸民眾感情，上海市長龔正則重提「兩岸一家親」，並呼應柯當場提到共機擾台，表示這證明兩岸交流離不開「共同政治基礎」。陸委會表示，所謂的「政治基礎」，沒有我國家主權之存在空間，台灣不會接受。

柯文哲今天視察信義線東延段工程銜接象山站隧道貫通行程受訪表示，本來這種國際的場合，常常是這樣，每個人都各表，每個人都表達他的論述，雙方也知道對方堅持什麼，剩下就是要去協調，在知道彼此有差異的狀態下，將摩擦降到最低，如何繼續往前運行，雙城論壇本來就是各自表述。

另外，對於議員林穎孟也質疑，柯文哲昨天在雙城論壇，沒有談到先前承諾的對等尊嚴，柯文哲今天說，這種東西就是這樣，台灣與大陸有沒有爭執？當然有，台灣與大陸有沒有衝突？當然有，但就是各自有表述。

柯文哲說，兩岸各自有堅持，所以他當年提出五個互相，就是加一個互相諒解，「你有你的堅持，大家講出來，你對我有哪裡不爽，大家講出來」，下一步應該是要去處理那些衝突，衝突不可能完全消失，能不能降到雙方都還可以忍受的程度，讓整系統往前運作，這就是目標。