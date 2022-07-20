關心運動產業發展 洪孟楷不浪費每一天

【台灣醒報記者呂翔禾專訪】「作為能監督行政單位的『球迷』，希望國家成立運動發展部，增加國民運動風氣！」國民黨立委洪孟楷19日接受本報專訪指出，當立委只希望不要浪費每一天，盡力幫選民做事、關心法案。除了讓網購平台下架危險刀具、替24小時火化的家屬發聲，他希望未來能聚焦運動產業發展、婦幼安全與動物保護。

服務初心不變

洪孟楷是國民黨新北市第一選區立委，在立法院4個會期中，有2個會期獲得優秀立委評鑑，在另一個國會評鑑組織「口袋國會」也多次獲得優秀的評價。任內常召開記者會，關注網購詐騙、運動發展、長新冠等多元議題。

對於能獲得這些評鑑機構肯定，洪孟楷表示，非常珍惜選民的懇託，2019年選舉時站了200多天路口，當時就期許自己若能上任，就不要浪費每一天服務選民的時間。上任之後就是針對自己關心，還有選區的問題質詢、提出法案，無論是否參與評鑑（國民黨未來不參與公督盟評鑑），「服務的初心都不會變。」

關注三大面向

他說，會選擇交通委員會，是因為自己的選區幅員遼闊，需要很多交通建設如淡北道路、林口交流道等，希望透過委員會爭取建設。不過他也會針對選民的陳情進行分類、彙整，與團隊討論後，決定要關注的議題。他說未來會持續關注「動物保護」、「婦幼安全」與「運動發展」三大面向，在立法院讓這三者在台灣變得更好。

聊到運動發展，洪孟楷的語氣就興奮了起來。他直言，還沒當立委的時候就熱愛運動，也是職棒球迷，但當上立委後，更可以監督行政單位促進台灣運動風氣發展。對於自己過去印象深刻的選服案例，洪孟楷回憶說，在他剛上任時，有次接到家長陳情，說學校出現小孩拿可以偽裝成梳子的危險刀具「梳子刀」玩耍，他很快就召開記者會要求處理。

記者會也有溫度

洪孟楷解釋，小孩是從網購平台買到「梳子刀」，連刑警看過後都直呼這個東西「非常危險」，已經是《槍砲彈藥刀械管制條例》管制的「危險刀具」，在召開記者會後，此產品上架的網購平台一天內就很快將其下架，降低了校園霸凌與暴力的風險。







圖說：洪孟楷召開記者會，反應危險刀具「梳子刀」在網購平台出現，小孩若購買恐增加校園霸凌風險。（洪孟楷辨公室提供）

「另外還有一次是24小時火化的爭議。」洪孟楷說，防疫指揮官陳時中過去曾在記者會說「政府沒有規定24小時內一定要火化確診遺體」，引發眾怒，有來自彰化的民眾向他陳情，淚訴說自己沒有見到父親最後一面「非常不孝」，他也協助召開記者會，替選民表達心聲。

他感嘆，看到家屬能講出心聲，也讓他心中的大石頭可以落下，感覺到記者會「並不是冷冰冰的」，而是藉此拉近民眾與官僚的距離。洪孟楷曾在立法院倡議過「運動發展部」，還有在院會質詢時，要求行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠要讓奧運國手搭商務艙出國，雖然去的時候沒做到引發輿論反彈，但也因此讓選手回來終於感受到國家的尊重。

要以部促進運動風氣

對於運動，洪孟楷說，其實國民的運動風氣也象徵的國家國力的發展，歐美民眾很多都有每天健身的習慣，都是從小培養的，但過去台灣的運動界習慣「錦上添花」，拿到獎牌才能獲得關注，但運動風氣沒有整體提升，就更難從中培養優秀的選手。

聊到洪孟楷未來想要推動的政策，他直言，目前體育署位階太小，且署長仍由教育部次長林騰蛟代理，會設法繼續推動運動發展部；另外，蔡政府也在今年正式提出「2050淨零碳排」的目標，但他曾代表立法院參加英國格拉斯哥氣候大會，在現場觀察各國的進度來看，台灣的減碳途徑與定期檢討機制還有待加強。







圖說：是立委也是球迷的洪孟楷（洪孟楷臉書）

洪孟楷的母親郭素春曾任3屆立委、父親洪璽曜也擔任過台鹽董事長、國家發展基金會執行長，對於自己「政二代」的身分，洪孟楷則說，自己的出生無法選擇，但父母的身分對他來說不是包袱，而是資產，在很多地方都有幫助，而且現在多數人都先知道他而非長輩，「已經對這個詞免疫了！」他笑說。

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