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影／蔣萬安競選起手式 打造防疫、AI與健康城市

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
面對疫情再起，國民黨台北市長參選人蔣萬安上午出席活動表示，要讓科技應用與導入更加快及成熟，打造台北市為AI健康城市。記者黃義書／攝影
面對疫情再起，國民黨台北市長參選人蔣萬安上午出席活動表示，要讓科技應用與導入更加快及成熟，打造台北市為AI健康城市。記者黃義書／攝影

台北市長參選人蔣萬安、國民黨副秘書長李彥秀、 國民黨醫療委員會主任委員蔡明忠、 防疫學會理事長王任賢，上午出席國民黨醫療委員會舉行的「防疫、AI與健康城市」記者會，蔣萬安會中表示，面對疫情再起，要讓科技應用及導入更加快速及成熟，打造台北市為AI健康城市。同時批評政府在防疫的不足，台灣因疫情死亡人數達到8千多人，重診也是8千多人，如此的警訊是前指揮官陳時中所留下的爛攤子，政府除了粉飾太平，完全沒有對策。

面對選戰爆出「出走潮」一事，蔣萬安表示，沒有出走潮，會積極納入各方支持的力量，不論議員、里長，結合各方的推薦，最終的目標就是讓各縣市的議員極大化，是大家共同努力的方向。對於是否辭立委則表示，現在最重要的是全力衝刺，結合各方議員緊密的配合，積極打一場團體戰，大家都是台北隊。

台北市長參選人蔣萬安（左二）、國民黨副秘書長李彥秀（左一）、 國民黨醫療委員會主任委員蔡明忠（右二）、 防疫學會理事長王任賢（右一），上午出席國民黨醫療委員會「防疫、AI與健康城市記者會」。記者黃義書／攝影
台北市長參選人蔣萬安（左二）、國民黨副秘書長李彥秀（左一）、 國民黨醫療委員會主任委員蔡明忠（右二）、 防疫學會理事長王任賢（右一），上午出席國民黨醫療委員會「防疫、AI與健康城市記者會」。記者黃義書／攝影
台北市長參選人蔣萬安（右）上午出席國民黨醫療委員會「防疫、AI與健康城市記者會」，面對疫情再起，蔣萬安表示要讓科技應用及導入更加快速及成熟，打造台北市為AI健康城市。記者黃義書／攝影
台北市長參選人蔣萬安（右）上午出席國民黨醫療委員會「防疫、AI與健康城市記者會」，面對疫情再起，蔣萬安表示要讓科技應用及導入更加快速及成熟，打造台北市為AI健康城市。記者黃義書／攝影

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