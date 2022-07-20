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嘉市嬰幼兒莫德納21日開打 25間院所可預約

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府規畫首批嬰幼兒莫德納疫苗，21日起開打，民眾可到25間疫苗合約醫療院所預約接種。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府規畫首批嬰幼兒莫德納疫苗，21日起開打，民眾可到25間疫苗合約醫療院所預約接種。圖／嘉義市政府提供

嘉義市19日新增333例本土確診案例，市府表示，首批嬰幼兒莫德納疫苗，預計21日起開打，民眾可到25間疫苗合約醫療院所預約接種，其中7家診所隨到隨打，24日上午東區、西區衛生所會加開接種門診。

市府指出，嘉義市新增333例確診個案，包含12歲以下30例，12到64歲260例，65歲以上43例，目前輕症居家照護人數3277人，居隔1992人，解隔340人；截至昨天全市5到未滿12歲兒童，已接種1萬5520人，接種率89.01% 。

市府也說，首批嬰幼兒的莫德納疫苗，開放滿6個月至5歲，預計7月21日開打，規畫嘉市25家疫苗合約醫療院所可預約接種，含7家隨到隨打診所，也協調9家院所平常日晚上提供36診次夜診服務，假日由13家院所提供29診次接種服務。

另，7月24周日由東區、西區兩區衛生所，8點30分到11點30分，加開門診提供集中服務。

市府提醒，嬰幼兒接種每人需2劑，兩劑間隔4到8周以上，相關訊息可至嘉市衛生局網站查詢https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=7501

嘉義市19日新增333例本土確診案例。圖／嘉義市政府提供
嘉義市19日新增333例本土確診案例。圖／嘉義市政府提供

莫德納疫苗 衛生所 嘉義

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